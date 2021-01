8. január 2021 Správy Boj o kreslo šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry: Kandidujú títo štyria muži

Známy advokát a traja prokurátori. Zo štyroch kandidátov bude šéfa dôležitej inšitúcie voliť Národná rada SR.

Na pozíciu špeciálneho prokurátora kandidujú štyria uchádzači. Sú nimi advokát a exminister Daniel Lipšic a prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel. Na tlačovom brífingu to oznámil predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Návrhy sa mohli podávať do piatka. Šéfa ÚŠP majú poslanci voliť na schôdzi, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. januára. Kandidáti budú musieť prejsť verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore, ktorý bude podľa Vetráka 1. alebo 2. februára.

Kto koho navrhol

Lipšica navrhol do funkcie dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda, Šantu Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy a tiež poslanci za OĽANO Juraj Gyimesi a Peter Kremský. Špirku nominoval poslanec Dominik Drdul (OĽANO) a Kysela Rada prokurátorov SR. Materiály týkajúce sa kandidátov budú zverejnené na webe NR SR 20 dní pred verejným vypočutím.

Na čele ÚŠP by mal byť podľa Vetráka človek, ktorý bude statočný, čestný a odborne zdatný, mal by tiež zvýšiť dôveru verejnosti v spravodlivosť a právny štát. Všetci kandidáti sú pre neho na rovnakej štartovacej čiare. Za rozhodujúci považuje verejný híring. Vetrák predpokladá, že po híringu príde na klub OĽANO premiér Igor Matovič (OĽANO) a poslanci sa dohodnú na najlepšom kandidátovi. Aj ostatné strany by sa mali v kluboch dohodnúť so svojimi lídrami. Následne by mali lídri nájsť zhodu na mene. Ak sa koalícii nebude dariť nájsť dohodu na spoločnom kandidátovi, je pravdepodobné, že opäť bude skúšobné hlasovanie poslancov, ako to bolo pri voľbe generálneho prokurátora. Potvrdila to poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO) s tým, že takéto hlasovanie sa osvedčilo.

Svedomitý prokurátor

Na verejné vypočutie si chce počkať aj strana SaS. Poslanec a člen ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik (SaS) v stanovisku uviedol, že strana bude apelovať aj v rámci koalície, „aby sme zvolili čestného a svedomitého špeciálneho prokurátora, o ktorom nebude ani len náznak pochybností“.

Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva parlament. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. O funkciu sa môže uchádzať občan SR, ktorý je voliteľný do NR SR a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň 15-ročnú prax v právnickom povolaní a odbornú justičnú skúšku. Posledné dva roky pred vymenovaním nesmie byť vo funkcii prezidenta SR, člena vlády, poslanca NR SR, europoslanca či primátora.

Reakcia Smeru

Národná rada SR bude voliť nového šéfa ÚŠP po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.

Voľbu špeciálneho prokurátora označil opozičný Smer-SD za ďalší pokus vlády nájsť kladivo na opozíciu, každý z kandidátov je podľa strany zárukou pokračovania kriminalizovania opozície. „Navrhnutí kandidáti sú definitívnym výsmechom a potvrdením, že demokracia a právny štát na Slovensku idú do pekla,“ uviedol v stanovisku hovorca strany Ján Mažgút. Dodal, že predkladať kandidáta za opozíciu nemalo zmysel.

