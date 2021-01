Dnes o 16:53 Správy Ľudí v nemocniciach i na pľúcnych ventiláciách pribúda: Môže to byť aj horšie, varuje Krajčí

Denne na Slovensku svoj boj s COVID-19 prehrá priemerne sto ľudí. Aktuálnu situáciu v našich nemocniciach opísal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Denne na Slovensku podľahne ochoreniu COVID-19 asi 100 ľudí. Počet hospitalizovaných na nový koronavírus stúpol na hodnotu 3 000 ľudí. Nízke kapacity lôžok sú v Nitre, problémom však do ďalších dní môžu byť aj Košice či Banská Bystrica. V piatok to na tlačovej konferencii na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Môže to byť horšie

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa mobilita na Slovensku v posledných dňoch veľmi neznížila. Podľa jeho slov nie je ani na úrovni zo začiatku novembra.

Okrem vyššej miery hospitalizácie stúpajú aj počty osôb na umelej pľúcnej ventilácii. Tých je síce podľa Krajčího dosť, ale najväčším problémom môže byť práve chýbajúci personál. Situácia v nemocniciach sa však podľa jeho slov môže ešte zhoršiť. Pripustil, že sa možno viacero nemocníc bude musieť pretransformovať výlučne na covidové nemocnice.

Doplnil, že kým minulý týždeň bolo hospitalizovaných 2 896 osôb, tento týždeň ich je 3 142. Na umelej pľúcnej ventilácii je 248 osôb, minulý týždeň to bolo 226 pacientov. Reprodukčné číslo na Slovensku sa pohybuje na úrovni 1 až 1,1. Kritickými sú okresy Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Ilava a Martin.

Ďalšie vakcíny

Pozitívum však vidí v tom, že z karantény sa do nemocníc postupne vracajú zdravotnícki pracovníci. Avizoval, že počas budúceho týždňa príde na Slovensko 5 000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Moderna.

Vakcíny by podľa neho mali prichádzať na Slovensko približne na týždennej báze. Do piatka sa podľa neho zaočkovalo viac ako 19 000 ľudí. Očkovacie látky boli rozdistribuované do 55 očkovacích mi­est.

Krajčí povedal, že v rámci vakcinácie môžu pomôcť aj mobilné výjazdové služby. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k piatku evidoval 20 podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne Comirnaty, z nich tri boli závažné. Malo ísť o anafylaktickú reakciu, pretrvávajúci zvýšený krvný tlak a prekolapsový stav. Z nezávažných nežiaducich účinkov hlásili bolesť v mieste vpichu, zimnicu, nevoľnosť, zvýšenú teplotu, slabosť či bolesť hlavy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR