8. január 2021 Rôzne Slovensko čakajú mrazivé dni, niekde bude aj -15 °C. Kedy sa vráti sneženie?

Na našom území za posledné dva dni miestami nasnežilo, no už teraz sa začína od západu zmenšovať oblačnosť. V nasledujúcich dňoch sa veľa zrážok neočakáva.

Zdroj: TASR/AP

Nasledujúce dni nás čaká skôr premenlivejší charakter počasia s mrazivými dňami. Mrazivo bude predovšetkým v noci. Počasie na Slovensku sa až do zhruba polovice budúceho týždňa zásadne meniť nebude.

Teploty bude ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý bude do našej oblasti zasahovať v chladnom vzduchu, budú preto pomerne nízke, informuje portál iMeteo.sk.

Denné teploty by sa počas nasledujúcich dní mali pohybovať v rozmedzí -3 až +3 °C, pričom celodenný mráz sa očakáva predovšetkým na strednom a východnom Slovensku.

Počas noci budú teploty ešte oveľa nižšie. Na celom území Slovenska počítajte s mrazmi a s teplotami, ktoré sa budú pohybovať od –2 do –8 °C, no v dolinách a v kotlinách môžu teploty klesať až k –15 °C.

„Takýto charakter počasia, teda mrazy len s prípadnými snehovými prehánkami, by mal na Slovensku pretrvávať až do 13. januára, teda do polovice budúceho týždňa,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Následne by malo prísť k zmene. Do našej oblasti postúpia jednotlivé tlakové níže, ktoré prinesú opäť zrážky a je nádej, že sneženie by sa malo vyskytovať aj v nížinách.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: iMeteo.sk