Zdroj: TASR/Jakub Kotian Bojíte sa rastu cien energií? Matovič: Vláda bude pomáhať, ale štát nie je BANKOMAT Minister financií SR Igor Matovič okrem iného v diskusnej relácii vyjadril obavy zo schvaľovania "zákona roka".. 25. september 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Schváliť rozpočet na rok 2023 bude veľmi ťažké a nemožno vylúčiť ani scenár, že sa napokon neprijme. V nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to priznal minister financií SR a predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, ktorý tiež vylúčil, že by z vlastného rozhodnutia abdikoval na svoju funkciu.

Matovičove obavy

Matovič sa pri schvaľovaní „zákona roka“ obáva toho, že pri spojení poslancov za SaS s opozíciou by sa rokovanie o rozpočte mohlo zablokovať. „Do poslednej chvíle však budem veriť, že sa v tejto kritickej situácii nebude politikárčiť a že sa nájde aspoň pár zodpovedných poslancov, ktorí nenechajú ľudí v štichu,“ uviedol minister v súvislosti so situáciou, do ktorej sa dostala menšinová vláda.

Pripúšťa, že neschválenie rozpočtu de facto vedie k predčasným voľbám. „Potom sa nedá ustáť rozpočtové provizórium,“ povedal. Vylúčil však predbežnú dohodu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. „Neviem o žiadnych dohodách,“ vyhlásil.

Hlas rozpočet nepodporí

Člen Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš v televíznej debate deklaroval, že poslanci zo strany Hlas-SD návrh rozpočtu nepodporia. „Jednak bude určite asociálny a jednak sú naším cieľom predčasné voľby. Táto vláda musí čo najskôr skončiť,“ zdôraznil.

Tomáš si však myslí, že OĽANO sa už dohodlo na podpore menšinovej vlády a jej návrhov, vrátane rozpočtu, s tarabovcami. Poukazuje na to správanie sa skupiny poslancov po tom, čo sa začalo hovoriť o nominácii Tarabu na podpredsedu parlamentu. Hlas podľa Tomáša takýto personálny návrh nepodporí. „Nebudeme predsa posväcovať sobáš, ktorý má udržať vládu pri moci,“ argumentuje. Myslí si tiež, že na hlasoch tarabovcov sa bude lámať aj odvolávanie Matoviča z postu financmajstra.

Sám minister v relácii uistil, že on sám zo svojho postu neodstúpi. Ak by však v pléne k odvolaniu došlo, hovorí, že SaS dostane pozvánku vrátiť sa do koalície. „Nech sú akíkoľvek, stále je tam časť poslancov, ktorí to cítia demokraticky a nebudú pomáhať mafii a fašistom povaliť vládu v čase najväčších kríz,“ vysvetlil.

Pomoc v energetickej kríze

Vláda bude v prípade zdražovania energií intervenovať. Ubezpečil Matovič. Jeho oponent v diskusii, člen Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš upozorňuje, že verbálne uistenia nenahradia pasivitu pri prijímaní konkrétnych riešení.

Matovič pripomenul, že do konca roka k nárastu cien energií pre domácnosti nepríde, v rámci ďalšieho vývoja si nemyslí, že by účty ľuďom nezvládnuteľne narástli.*** „Vláda príde s riešeniami a príde s nimi včas,“*** zdôraznil s tým, že konkrétny chce byť až po dohode v koalícii.

„Vláda bude pomáhať, ale štát nie je bankomat alebo oslíček otras sa,“ poznamenal

Kritika Sulíka

Tomáš upozornil, že Matovič na jar uisťoval o zastropovaní cien elektriny, no v súčasnosti priznáva, že to garantovať nevie. „Zatiaľ vláda dokázala vytvoriť len legislatívny rámec, ktorý umožní opatrenia v energetickej núdzi,“ upozornil s odkazom na návrh novely zákona, ktorá zvýši kompetencie vlády v stave energetickej núdze.

Matovič oponoval, že uistenia o zastropovaní sa týkali silovej časti elektrickej energie, zdôraznil tiež, že v iných krajinách nedokázali garantovať ceny bez nárastu do konca roka.

V prípade cien pre firmy, ktoré už zažívajú dramatické zvýšenie zálohových platieb, sa Matovič odvoláva na nedokončenú prácu predchádzajúceho vedenia ministerstva hospodárstva. Verí, že súčasný minister Karel Hirman ako odborník na energetiku dokáže navrhnúť efektívnu pomoc.

Tomáš kritizuje verbálne uistenia, ak absentujú reálne kroky. Negatívne vníma neustále čakanie na jednotné európske riešenie pomoci v energetickej kríze. „O to viac, že tie návrhy, ktoré už boli načrtnuté, nie sú vyhovujúce pre Slovensko,“ upozornil. Je presvedčený, že štát nenapĺňa svoju úlohu pomáhať, jeden z dôvodov vidí aj v ignorovaní návrhov opozície.

ilustračné foto

