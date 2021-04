Zdroj: TASR/DPA BOJÍTE sa zrazeniny po očkovaní AstraZenecou? Pozor! Skôr vyhráte prvú cenu v LOTÉRII! Odborníci hovoria jasne! Keď sa necháte zaočkovať vakcínou od firmy AstraZeneca, nehrozí vám nebezpečenstvo. Prípady krvných zrazenín sú priam raritou. 15. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska

15. apríl 2021 Milan Hanzel Zo Slovenska BOJÍTE sa zrazeniny po očkovaní AstraZenecou? Pozor! Skôr vyhráte prvú cenu v LOTÉRII! Odborníci hovoria jasne! Keď sa necháte zaočkovať vakcínou od firmy AstraZeneca, nehrozí vám nebezpečenstvo. Prípady krvných zrazenín sú priam raritou.

Zdroj: TASR/DPA

Možnosť dať sa zaočkovať proti COVID-19 už majú aj ľudia, ktorí len nedávno dosiahli 40 rokov. Lenže téma očkovania je na Slovensku často riešená ako nebezpečná. Ako to teda je?

Ministerstvo zdravotníctva sa dokonca pohráva s myšlienkou, že vekovú hranicu definitívne zruší, čo by znamenalo, že by ku vakcíne mal prístup každý občan Slovenska. Ale, čo tá obava?

Je to rarita

„Prípady vzácnych krvných zrazenín, ktoré skúma Európska lieková agentúra v súvislosti s vakcínou AstraZeneca, sú závažné, ale extrémne zriedkavé,“ uvádza rezort zdravotníctva na Facebooku.

Slováci si totiž rýchlo privlastnili to, že pri vakcíne AstraZeneca je veľká šanca mať zrazeninu.

Niečo o AstraZeneca

„Pri súčasnej epidemickej situácii na Slovensku, aj napriek jej pozitívnemu trendu, každý jeden deň, o ktorý odložíte očkovanie, predstavuje vážne riziko nakazenia sa ochorením Covid-19. A následne riziko ťažkého priebehu alebo dlhodobých ťažkostí. AstraZeneca je aj naďalej vakcína s výbornými výsledkami, ktorou sa zaočkovali desiatky miliónov ľudí po celom svete,“ píše ministerstvo zdravotníctva.

„Skúmané prípady vzácnych krvných zrazenín nikto nezatajuje, ani nebagatelizuje. Aby ste sa však vedeli správne rozhodnúť, je dôležité mať predstavu o porovnaní rôznych rizík, akým v súčasnosti čelíme. A tie hovoria jasnou rečou: skutočne nebezpečné je odkladať očkovanie,“ vyzýva rezort.

Slová odborníkov

„Tak s AstraZenecou, registrovanou vakcínou je problém, pretože bolo 222 podozrení na zrazeniny a 30 podozrení na úmrtie zo zrazeniny pri 34 miliónov podaných vakcín-AstraZeneca. Po zaočkovaní 1,7 milióna Slovákov budeme mať aj my 2 zrazeniny,“ hlásia odborníci známeho portálu Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.

„Samozrejme, uznávame, že vakcína je dobrovoľná a nikoho do ničoho nenútime. Len ak sa budete v aute zapínať pásom a máte 45 rokov, tak vedzte, že to robíte zbytočne, ak ste sa neprihlásili na Astru minulý víkend. Lebo šanca, že umriete za tým volantom tento týždeň je 1 000-krát nižšia ako to, že skončíte vo vreci v nemocnici "na pľúcnu formu covid“," nadnesene uviedli analytici Dáta bez pátosu.

Vecný príklad

A na záver analytici ešte dali jeden príklad: „Robíte štatisticky presne to isté, ako keby ste prestali chodiť do roboty a všetky peniaze dali do Lota a manželke povedali, že teraz budete chodiť po peniaze na poštu, lebo idete vyhrať.“

SKUTOČNE NEBEZPEČNÉ JE ODKLADAŤ OČKOVANIE 💉 Prípady vzácnych krvných zrazenín, ktoré skúma Európska lieková agentúra v... Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Wednesday, April 14, 2021

💊 CHCETE DOBRÚ ALEBO TÚ ZLÚ SPRÁVU? 👎👍 DOBRÁ SPRÁVA👍 Otvorilo sa očkovanie pre všetkých nad 4️⃣0️⃣ rokov. To sú deti... Posted by Dáta bez pátosu on Tuesday, April 13, 2021

Zdroj: Dnes24.sk