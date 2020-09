5. september 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Bola to BOMBA ako z učebnice: O jediný gól Slovenska sa postaral TENTO nováčik! VIDEO

Prišiel, videl a zavesil. Slovenskí futbalisti síce prehrali v úvodnom zápase Ligy národov prehrali s Českom 1:3, ale Ivan Schranz mal dôvod sa tešiť.

Slováci nastúpili na duel tak ako sa čakalo, čiže bez divákov. Tehelné pole bolo prázdne, čo bolo asi aj napokon dobré.

Po polčase to prišlo

Duel mal v prvých 45. minútach vyrovnaný priebeh a aj skóre bolo bez gólov. Po zmene strán však hostia udreli hneď trikrát. O čestný úspech Slovenska sa postaral útočník Ivan Schranz v 88. minúte nádhernou strelou.

Prvý gól v nároďáku

Niekdajší hráč Spartaka Trnava sa trafil naozaj úchvatne. Čo na premiérový presný zásah za Slovensko povedal po zápase? „Som vďačný za minúty, ktoré som mohol odohrať, ale mrzí ma, že sme to výsledkovo nezvládli. Musíme si rozobrať výkon a dobre sa pripraviť na ďalší zápas. Bez divákov to bolo divné, ale taká je doba, obe mužstvá mali rovnaké podmienky, na to sa nevyhovárajme,“ vyjadril sa hráč českého klubu Jablonec.

