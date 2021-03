Zdroj: TASR/Martin Baumann Raši varuje: Po covide nás čaká ĎALŠIA PANDÉMIA a nikto to nerieši! Podpredseda strany Hlas-SD sa pokúsil oznámkovať výkon ministra zdravotníctva Krajčího, ale vraj na to už ani nie sú známky. Situácia je katastrofálna. 9. marec 2021 MI Politika

9. marec 2021 MI Politika Raši varuje: Po covide nás čaká ĎALŠIA PANDÉMIA a nikto to nerieši! Podpredseda strany Hlas-SD sa pokúsil oznámkovať výkon ministra zdravotníctva Krajčího, ale vraj na to už ani nie sú známky. Situácia je katastrofálna.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Chaos v systéme očkovania a nefunkčný registračný systém na vakcináciu prihral opozícii ďalšiu muníciu na ostreľovanie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Jeho odchod pre nezvládanie situácie žiadajú aj viacerí koaliční partneri. Tvrdej kritike ho podrobil aj Richard Raši z Hlasu.

Ani známky nestačia

Premiér Igor Matovič stále pevne stojí za svojim ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Nedávno sa o ňom dokonca vyjadril, že je obeťou, pretože v decembri márne prosil na vláde o sprísnenie opatrení.

Lenže kritika na jeho hlavu sa už valí zo všetkých strán. Dokonca aj prezidentka Zuzana Čaputová naznačila potrebu jeho odchodu. Richard Raši na tlačovej besede v utorok odpovedal aj na otázku, akú známku si Marek Krajčí zaslúži za svoje pôsobenie v úrade.

„Známka, ktorú si zaslúži, sa už nenachádza na stupnici 1 – 5. Lebo výsledkom jeho práce sú straty na životoch, a to sa oznámkovať nedá. Je to absolútne zlyhanie,“ uviedol R. Raši.

Je presvedčený, že M. Krajčí je „spolupáchateľ“ katastrofálnej pandemickej situácie na Slovensku a hocikto by ho nahradil, nemohol by byť horším ministrom zdravotníctva. „Minister Krajčí sa snaží, verí, dúfa, ospravedlňuje sa, ale výsledok je to, že máme najviac obetí covidu na svete.“

Problémom nie je len nezvládnutá situácia v nemocniciach, ambulanciách, kolabujúci očkovací systém, ale aj ignorácia ďalšej zdravotníckej pohromy, ktorá sa na Slovensko valí.

Ďalšia pandémia

Richard Raši upozornil na vážny problém, ktorému čelia mnohí vyliečení covidoví pacienti. Nad akútnou infekciou síce zvíťazili, ale ešte celé mesiace sa boria s následkami „dlhého covidu.“ Najčastejšie je to tlak na hrudi, pretrvávajúci kašeľ, obrovská únava, bolesti hlavy a tela. Preto mnohé krajiny už majú plány a špecializované zariadenia na postcovidovú rekonvalescenciu, ktorá pacientom umožní postupný návrat do života.

„My na Slovensku ani netušíme, koľko takých pacientov máme. Snáď takýto plán na liečbu dlhého covidu nepríde zasa až o rok. Namiesto toho riešime veci ako sú interrupcie vo vyhláške,“ vyhlásil R. Raši.

Keďže nemocnice sú zavalené covidovými pacientami, často sa zanedbávajú preventívne prehliadky a starostlivosť o iné diagnózy. To sa ešte môže zdravotnému systému nepekne vypomstiť.

„Po skončení covidu príde ďalšia pandémia, ktorú vyvolá zanedbaný skríning, nedostatočná liečba onkopacientov a dlhý covid,“ varuje R. Raši.

Faktom však je, že Slovenská onkologická spoločnosť nedávno listom poďakovala ministrovi Marekovi Krajčímu, že ani v ťažkej pandemickej situácii nezabúda na pacientov s rakovinou. Všeobecná zdravotná poisťovňa aktuálne pre nich zvýšila dostupnosť modernej inovatívnej liečby.

Zdroj: Dnes24.sk