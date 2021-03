Zdroj: TASR/AP Prezidentka skritizovala registráciu na očkovanie: Je to zúfalá a nedôstojná súťaž! Chcete sa prihlásiť na voľný termín na očkovanie? Potrebujete k tomu poriadnu dávku šťastia. 8. marec 2021 Zo Slovenska

8. marec 2021 Zo Slovenska Prezidentka skritizovala registráciu na očkovanie: Je to zúfalá a nedôstojná súťaž! Chcete sa prihlásiť na voľný termín na očkovanie? Potrebujete k tomu poriadnu dávku šťastia.

Zdroj: TASR/AP

Spôsob registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je nedôstojný, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. Verí, že náprava tohto stavu je otázkou hodín, nie dní.

Nový systém by mal byť podľa nej priateľskejší k používateľom, dôstojnejší a mal by dať šancu na registráciu každému seniorovi. „Je to zúfalá súťaž detí (…) o záchranu svojho rodiča a táto súťaž je veľmi nedôstojná,“ skonštatovala hlava štátu v pondelok. Ako podotkla, sama sa snažila zaregistrovať svoju mamu, no kým vyplnila všetky údaje, miesta už boli obsadené.

Chystajú zmenu

Ministerstvo zdravotníctva SR ešte v nedeľu (7. 3.) na sociálnej sieti uviedlo, že Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré systém prevádzkuje, pracuje na zmenách registračného formulára, ktoré by mali viesť k jednoduchšiemu registrovaniu na očkovanie.

Rezort oznámil aj to, kedy by mali do systému pribudnúť ďalšie termíny, no neuviedol konkrétny čas. Opäť sa tak rozbehne boj o obsadenie voľného miesta.

V pondelok a utorok vo večerných hodinách by malo postupne pribúdať 29 700 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer pre ľudí starších ako 70 rokov. V stredu alebo vo štvrtok vo večerných hodinách bude postupne pribúdať minimálne 30 000 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre ľudí vo veku 60–70 rokov.

Pomoc odborníkov

Voči registrácii na očkovanie cez formulár na stránke korona.gov.sk má výhrady aj Občianske združenie Slovensko.Digital a považuje ju za nezvládnutú. Ministerstvu zdravotníctva a Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) preto ponúka pomoc pri návrhu, implementácii a testovaní novej služby.

Slovensko.Digital upozorňuje, že je nutná zásadná zmena procesu ako takého, nielen úprava registračného formulára. Aby sa predišlo opätovným chybám, je podľa občianskeho združenia potrebné minimálne zo strany rezortu zdravotníctva otvoriť proces prípravy nového procesu registrácie na očkovanie odbornej verejnosti a dobrovoľníkom.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR