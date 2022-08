Brutálna smrť Duginovej dcéry: Ruský exposlanec tvrdí, že vie, kto stojí za výbuchom auta

Za výbuchom vozidla, pri ktorom zahynula ruská novinárka a politologička, dcéra prokremeľského ideológa Alexandra Dugina, je Národná republikánska armáda (NRA). Vo vysielaní ukrajinskej televízie to v nedeľu vyhlásil Iľja Ponomariov – bývalý poslanec ruskej štátnej Dumy, ktorý bol pre svoje portikremeľské aktivity vykázaný z Ruska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a denníka The Guardian.

„Túto akciu – tak ako mnohé ďalšie partizánske akcie, ku ktorým v uplynulých mesiacoch prišlo v Rusku – podnikla Národná republikánska armáda,“ vyhlásil Ponomariov vo vysielaní televízie Utro Fevreľa, ktorú sám začiatkom roka založil.

Denník The Guardian upozorňuje, že tieto Ponomariovove tvrdenia nedokázal nezávisle overiť. Podľa AP ide o neznámu skupinu, ktorej existenciu nedokázala táto americká tlačová agentúra overiť.

Ponomariov uviedol, že ide o partizánsku skupinu pôsobiacu v Rusku a jej cieľom je zvrhnúť režim prezidenta Vladimira Putina. Bývalý ruský poslanec vo vysielaní prečítal tiež manifest tejto organizácie: „Vyhlasujeme prezidenta Putina za uzurpátora moci a vojnového zločinca, ktorý pozmenil ústavu, rozpútal bratovraždenú vojnu medzi slovanskými národmi a poslal ruských vojakov na istú a nezmyselnú smrť.“

Ponomariov ďalej naznačil, že ruskí partizáni sú pripravení vykonať ďalšie podobné útoky proti vysokopostaveným osobám spájaným s Kremľom.

Iľja Ponomariov odišiel z Ruska v roku 2014 po tom, čo ako jediný poslanec ruskej štátnej Dumy hlasoval proti anexii Krymského polostrova. Ponomariovovi bol vtedy zakázaný vstup do Ruska – v čase, keď bol na návšteve v USA. V roku 2019 sa stal ukrajinským občanom.

K výbuchu vozidla, v ktorom sedela Daria Duginová, prišlo v sobotu večer. Ruské médiá uviedli, že Alexandr Dugin a jeho dcéra sa v sobotu v Zacharove v Moskovskej oblasti zúčastnili na literárno-hudobnom „vlasteneckom festivale“ s názvom Tradícia. Údajne mali v pláne odísť z podujatia spolu, ale Daria napokon odišla autom sama.

Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za „ruského fašistu“, ktorý údajne pomáhal formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimira Putina. Duginová otvorene podporovala vojnu Ruska voči Ukrajine.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

The jeep of the daughter of Alexander Dugin exploded near the village of Bolshie Vyazemy in the Moscow region. The driver died on the spot.



Eyewitnesses say Land Cruiser Prado exploded while driving. According to preliminary data, Daria Dugina was inside. pic.twitter.com/JNhqHdvwP9