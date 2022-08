VIDEO: Dcéru Putinovho ideológa Dugina ZABILA bomba v aute: Mal v ňom sedieť on!

Ako v nedeľu informoval britský denník The Guardian, k incidentu došlo v sobotu večer na predmestí Moskvy. Daria Duginová zahynula, keď automobil značky Toyota Land Cruiser, ktorý šoférovala, roztrhal silný výbuch. Incident sa odohral v sobotu okolo 21.30 h miestneho času a približne 20 kilometrov západne od hlavného mesta, v blízkosti obce Boľšije Viaziomy.

Očití svedkovia uviedli, že trosky auta boli rozmetané po celej ceste. Auto po výbuchu zachvátili plamene a potom narazilo do plota. Podľa záchranných služieb v aute bola jedna osoba, ktorá zomrela na mieste.

„Bolo to otcovo vozidlo. Daria šoférovala iné auto, ale dnes si vzala jeho auto, zatiaľ čo Alexandr išiel inou cestou. Vrátil sa, bol na mieste tragédie. Rozumiem tomu tak, že cieľom bol Alexandr alebo pravdepodobne oni dvaja spoločne,“ povedal Krasnov.

Hlava samozvanej prokremeľskej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin na svojom kanáli v aplikácii Telegram napísal, že Daria Duginová bola zavraždená a obvinil z toho ukrajinskú vládu.

Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za „ruského fašistu“, ktorý pomohol formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimira Putina.

V kauze výbuchu v aute sa začalo trestné konanie vo veci vraždy. V nedeľu o tom informovala britská spravodajská televízia Sky News.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý sa zaoberá závažnými trestnými činmi, vo svojom vyhlásení sumarizoval, že k výbuchu došlo v sobotu asi o 21.00 h miestneho času v moskovskej mestskej časti Odincovo, neďaleko obce Boľšije Viaziomy.

Sledkom informoval, že obhliadka miesta incidentu pokračuje. V závislosti od jej výsledkov sa uskutočnia ďalšie expertízy vrátane forenzných, pyrotechnických a molekulárno-genetických.

Ruské médiá uviedli, že Alexandr Dugin a jeho dcéra sa v sobotu zúčastnili na „vlasteneckom festivale“ Tradícia. Údajne mali z pláne odísť z podujatia spolu, ale Daria napokon odišla autom sama.

Sky News s odvolaním sa na ruské štátne médiá informovali, že Daria Duginová mala 30 rokov. Jej otec Alexandr Dugin dlhodobo obhajuje zjednotenie ruskojazyčných a iných území v rámci nového ruského impéria.

Vplyv Dugina, ktorý je na sankčnom zozname USA a je známy ako „Putinov mozog“, na ruského prezidenta Vladimira Putina je predmetom špekulácií: niektorí pozorovatelia tvrdia, že jeho vplyv je významný, a iní ho označujú za minimálny, konštatovala televízia Sky News.

Aktualizované 14:05 K zodpovednosti za výbuch v aute ruskej novinárky, politologičky a dcéry prokremeľského ideológa Alexandra Dugina sa zatiaľ nikto neprihlásil, informovala v nedeľu agentúra AFP. Kancelária ukrajinského prezidenta deklarovala, že Kyjev nemá so smrťou Darie Duginovej nič spoločné.

Medzi prvými na jej smrť reagoval najvyšší predstaviteľ samozvanej prokremeľskej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin, ktorý na svojom kanáli v aplikácii Telegram napísal, že Daria Duginová bola zavraždená a obvinil z toho ukrajinskú vládu.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo svojom statuse v aplikácii Telegram napísala, že „ak sa potvrdí verzia o ukrajinskej stope – a to musia preveriť príslušné orgány -, bude sa to rovnať štátnemu terorizmu zo strany kyjevského režimu“.

Poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak vo svojej reakcii rozhodne odmietol, že by Ukrajina mala niečo spoločné so smrťou Duginovej dcéry.

Podoľak vo svojom komentári pre spravodajskú televíziu Ukrajina24 argumentoval, že Ukrajina „nie je zločinecký štát, akým je Ruská federácia, a už vôbec nie teroristický štát“.

Zdroj: TASR/AP

The jeep of the daughter of Alexander Dugin exploded near the village of Bolshie Vyazemy in the Moscow region. The driver died on the spot.



Eyewitnesses say Land Cruiser Prado exploded while driving. According to preliminary data, Daria Dugina was inside. pic.twitter.com/JNhqHdvwP9