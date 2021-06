Zdroj: pixbay.com Bublina o 200 eurách na každé dieťa spľasla. Kto NAOZAJ dostane peniaze? Ešte začiatkom mája Igor Matovič navnadil rodičov, že dostanú na každé dieťa 200 eur. Dnes OĽaNO priznáva, že to nebudú žiadne peniaze na ruku. 29. jún 2021 MI Politika

29. jún 2021 MI Politika Bublina o 200 eurách na každé dieťa spľasla. Kto NAOZAJ dostane peniaze? Ešte začiatkom mája Igor Matovič navnadil rodičov, že dostanú na každé dieťa 200 eur. Dnes OĽaNO priznáva, že to nebudú žiadne peniaze na ruku.

Minister financií Igor Matovič bude v utorok večer čeliť odvolávaniu v národnej rade. Dôvodom sú okrem iného aj stále chýbajúce detaily daňovo-odvodovej reformy, ktoré začiatkom mája sľúbil predstaviť do dvoch týždňov.

Namiesto jasného a vyrokovaného plánu tak Igor Matovič už mesiac a pol púšťa na verejnosť len testovacie balóniky toho, čo môže prísť a realita sa postupne mení.

Peniaze (nie) pre každého

Pôvodne začiatkom mája Igor Matovič oznámil, že chce naprávať krivdy na slovenských rodinách a tak pripravil zásadnú daňovo-odvodovú reformu. Jej hlavným heslom bolo 200 eur na každé dieťa pracujúceho rodiča a 100 eur na dieťa pre nezamestnané matky a otcov.

Keďže šéf OĽaNO neprezradil žiadne podrobnosti, verejnosť i koaliční partneri to pochopili tak, že sa majú zvyšovať rodinné prídavky. Minister financií zároveň hovoril o tom, že časť nákladov vo výške 2,5 miliardy eur by sa musela vykryť zvýšením DPH.

Richard Sulík novinárom potvrdil, že Igor Matovič mu hovoril o navýšení sadzby DPH na 25%. A to už bol oheň na streche. SaS vyhlásila, že takéto zvyšovanie daní nedopustí. Igor Matovič síce stále neprezradil, ako to celé teda myslí, ale jedno podstatné vysvetlenie už prišlo.

„Jadrom daňovo-odvodovej reformy bude spomínaných 200 eur, nepôjde však o rodinné prídavky, ako bolo nefér komunikované, ale podstatná časť bude daňový bonus,“ uvádza OĽaNO..

Ako a či vôbec sa bude zvyšovať DPH alebo iné dane zostáva záhadou. Igor Matovič len uisťuje, že určite nepôjde o navýšenie na 25%. Stále tiež zostáva nejasné, ako by mal v praxi vyzerať nový princíp jedna daň – jeden odvod, ktorý má byť súčasťou reformy.

Čo chcú ľudia

Igor Matovič ľúbil predstaviť detaily svojej daňovo-odvodovej reformy do konca mája, ale ani koncom júna verejnosť stále nič nepozná. Rezort financií uisťuje, že na reforme sa stále pracuje. Poslancom parlamentu už dochádza trpezlivosť a chcú Igora Matoviča odvolať z kresla ministra financií.

Medzitým vyšiel prieskum verejnej mienky spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA ktorý odhaľuje, čo si o týchto plánoch myslia samotní ľudia. Vyplýva z neho, že viac ako polovica ľudí na Slovensku si želá vyššiu rodinnú podporu. Konkrétne takto odpovedalo až 60% respondentov. Má to však háčik.

Vyššiu podporu rodiny spojenú so zvyšovaním daní si želá len minimum obyvateľov Slovenska. Súhlas s takýmto riešením vyjadrila len jedna z dvadsiatich opýtaných osôb.

Matovičovo masívne zvýšenie rodinnej podpory však zrejme nebude možné bez určitého zvýšenia daní, či už to bude priamo cez DPH alebo nepriamo cez okresanie odpočítateľných položiek a výnimiek pri dani z príjmu. Ďalšie prehlbovanie už aj tak rekordného štátneho dlhu by bolo nezodpovedné a zrejme by neprešlo cez koaličných partnerov.

Zdroj: Dnes24.sk