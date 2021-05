Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Pellegrini soptí: Vláda napľula do tváre všetkým slušným rodinám! Koaliční poslanci odmietli opozičný návrh Hlasu-SD vyplatiť všetkým nezaopatreným deťom jednorazový príspevok 300 eur. Nahradila ho vlastnou dávkou. 13. máj 2021 MI Politika

13. máj 2021 MI Politika Pellegrini soptí: Vláda napľula do tváre všetkým slušným rodinám! Koaliční poslanci odmietli opozičný návrh Hlasu-SD vyplatiť všetkým nezaopatreným deťom jednorazový príspevok 300 eur. Nahradila ho vlastnou dávkou.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Dlhé roky nebola význanejšia podpora pre rodiny s deťmi pre politikov zaujímavá téma. V poslednom čase sa to zrazu zmenilo a nastali doslova preteky, kto dá rodičom viac peňazí. Chvíľu to už vyzeralo tak, že opozičný návrh jednorazovo vyplatiť 300 eur na každé nezaopatrené dieťa podporia aj koaliční poslanci Sme rodina.

Potom však koalícia pripravila vlastné opatrenie v podobe príspevku 333 eur pre každé dieťa z rodiny v hmotnej núdzi. Opozícia to označuje veľmi hanlivo ako kupovanie voličov.

Výsmech rodinám

Veľa nechýbalo a Peter Pellegrini mohol oslavovať veľký úspech s myšlienkou jeho strany rozdať všetkým rodičom 300 eur na dieťa. Štátnu kasu by to stálo nemalú sumu, konkrétne 300 – 330 miliónov eur a príspevok malo čerpať zhruba 1,1 milióna detí. Parlament to napokon zamietol.

„Už sa zdalo, že nájdeme podporu aj v koalícii, keď niektorí poslanci Sme rodina naznačili, že by mohli tento návrh podporiť. Potom vznikla búrka v pohári vody, zasadla koaličná rada a výsledok je ten, že prišli s vlastným príspevkom,“ hovorí Peter Pellegrini.

Koaličná dávka je síce vyššia, až 333 eur, ale je určená len deťom z rodín v hmotnej núdzi, ktorých je zhruba 45-tisíc. Aj náklady preto budú oveľa nižšie, len 15 miliónov eur. Podľa Pellegriniho je to nespravodlivé voči rodinám, ktoré mali za uplynulé mesiace veľké starosti a výdavky na zabezpečenie domáceho vyučovania svojich detí.

„Toto považujeme za výsmech a napľutie do tváre všetkým poctivým rodinám,“ uviedol líder Hlasu-SD.

Ďalší sú na rade

Vládny príspevok kritizoval aj opozičný Smer-SD. Robert Fico uviedol, že podľa neho ide o „hrubé kupovanie si hlasov a podplácanie ľudí. Sú to len smiešne preteky, ktoré predvádza vládna koalícia.“ Nepáči sa mu najmä to, že peniaze dostanú aj rodičia z osád, ktorých považuje za nezodpovedných.

Vláda však plánuje rozšíriť okruh osôb, ktoré budú mať nárok na nový jednorazový príspevok. Minister práce Milan Krajniak avizoval, že na jeseň dostanú peniaze aj ďalšie deti z chudobných rodín, hoci nie je jasné, či to bude tiež 333 eur.

Nárok by malo mať zhruba 148-tisíc detí z rodín, ktorých príjem nie je vyšší ako 1,5-násobok životného minima. Ďalšou oprávnenou skupinou sú rodiny s príjmom nie vyšším ako dvojnásobok životného minima, ktorých je o niečo viac ako 200-tisíc. Títo rodičia by mali novú dávku dostať niekedy na jeseň.

