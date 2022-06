Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Bude drahá dovolenka: Stúpli palivové príplatky. Drahšie sa zveziete aj k Jadranu Máte všetky náklady na dovolenku zrátané? Nemusí to byť konečné číslo, a je pravdepodobné, že si toľkoto ešte priplatíte. 10. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie

10. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Cestovanie Bude drahá dovolenka: Stúpli palivové príplatky. Drahšie sa zveziete aj k Jadranu Máte všetky náklady na dovolenku zrátané? Nemusí to byť konečné číslo, a je pravdepodobné, že si toľkoto ešte priplatíte.

Drahšie pohonné látky tlačia aj na ceny letných zájazdov. Slováci sa musia pripraviť na to, že vysnívaná dovolenka bude o niečo drahšia ako pred rokom. Ako upozorňujú odborníci, vyššie náklady pocítime pri doprave autom, ale i vtedy, ak zamierime k oblakom.

Do Chorvátska drahšie

Za dve plné nádrže k „slovenskému moru“ si priplatíme minimálne o 50 eur viac, ako vlani. No tento trend nedosiahol svoj vrchol! „Očakávame, že počas letného obdobia by tie ceny pohonných látok mohli ešte rásť a to aj vzhľadom na vývoj cien na ropnom trhu,“ upozornila analytička 365 Bank Jana Glasová pre noviny.sk.

Palivové príplatky a doúčtovanie ceny

Zabudnite aj na lacné letenky, niektoré cestovné kancelárie si pýtajú príplatky: „Tie palivové príplatky sa pohybujú od 15 do 60 eur,“ informuje majiteľka CK Elit Lívia Čajová.

Ak ste zaplatili za zájazd i pred mesiacmi, môžete sa dozvedieť nepríjemnú správu. „Zmluva obsahuje aj klauzulu, na základe ktorej môže letecká spoločnosť doúčtovať cenu paliva v prípade, že tá dramaticky vzrastie,“ povedal prezident SACKA Roman Berkes.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk