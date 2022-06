Zdroj: unsplash.com Ak máte TAKÉTO auto, zbystrite! Známa značka zvoláva TIETO modely vozidiel do servisu! Ako sa hovorí, aj majster tesár sa utne. To je príklad aj renomovanej svetovej značky Mercedes, ktorá aktuálne zvoláva tieto modely na servisnú kontrolu. 8. jún 2022 han Zo Slovenska

8. jún 2022 han Zo Slovenska Ak máte TAKÉTO auto, zbystrite! Známa značka zvoláva TIETO modely vozidiel do servisu! Ako sa hovorí, aj majster tesár sa utne. To je príklad aj renomovanej svetovej značky Mercedes, ktorá aktuálne zvoláva tieto modely na servisnú kontrolu.

Ako informuje portál tvnoviny.sk, takmer milión áut po celom svete musí ísť do servisu. „Dôvodom sú problémy s brzdami. Nemecká automobilka už začala kontaktovať majiteľov aj na Slovensku,“ píše web.

O čo presne ide?

Ak ste majiteľom Mercedesu, určite si skontrolujte, či nepatríte do tejto kategórie. „Ide o športovo-úžitkové vozidlá triedy ML a GL a prémiové minivany triedy R vyrobené v rokoch 2004 až 2015,“ informuje portál tvnoviny.sk a dodáva, že zvolávací proces už začal aj na Slovensku.

"Zvolávacia akcia prebieha aj na slovenskom trhu,“ vyhlásil pre tvnoviny.sk PR manažér Mercedes-Benz Slovakia Michal Žitný.

Problémom sú brzdy, lenže o koľko vozidiel sa na Slovensku jedná, nie je zatiaľ známe. Podľa automobilky je možná korózia v oblasti brzdného systému, čo môže sčasti znefunkčniť brzdenie.

„Korózia posilňovača bŕzd môže v najhoršom prípade viesť k prerušeniu spojenia medzi brzdovým pedálom a brzdovým systémom,“ tvrdí automobilka v oficiálnom stanovisku. V realite to môže viesť až ku možnému zlyhaniu bŕzd počas jazdy.

Nemáte jazdiť

To, že ide o skutočnú obavu, potvrdzuje aj toto vyjadrenie automobilky: "Proces stiahnutia z obehu bude zahŕňať kontrolu vozidiel a v závislosti od výsledkov kontroly aj prípadnú výmenu dielov. Do vykonania kontroly prosíme našich zákazníkov, aby nejazdili so svojimi vozidlami.“

Mercedes však sľubuje, že je ochotný počas opravy ponúknuť majiteľom náhradné vozidlo. Podľa zistení tvnoviny.sk, ide o približne milión vozidiel, lenže niektoré môžu mať už aj 18 rokov, čiže nemusia byť pojazdné a môžu byť vyradené z prevádzky.

„Ide o počet všetkých vyrobených vozidiel v príslušnom časovom rámci. To znamená, že skutočný počet dotknutých vozidiel bude výrazne nižší, keďže na cestách už nie sú všetky vozidlá. Ale toto číslo jednoducho nepoznáme,“ uzavrela automobilka.

