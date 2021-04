7 Galéria Zdroj: Instagram.com/borisvalabik Bývalý hokejista Valábik prežil najhoršie chvíle: S manželkou bojoval o život dcérky Aj takému robustnému chlapovi, akým je niekdajší hokejista Boris Valábik, sa podlomili nohy. Stalo sa to počas toho, keď jeho dcérka Viktória prestala dýchať. 16. apríl 2021 Milan Hanzel Magazín

Momentálne je 35-ročný rodák z Nitry známy predovšetkým z televíznej obrazovky, keďže s Mariánom Gáboríkom moderujú zábavnú reláciu Boris&Brambor. Týždenníku Život poskytol Valábik rozhovor, v ktorom priznal nepríjemnosť zo súkromia. Išlo o záchranu dcérky!

Čo sa stalo?

Pred dvomi mesiacmi mu jeho manželka priviedla na svet dcérku a bývalý hráč zámorskej NHL sa stal prvý raz otcom. Šťastný párik vtedy ani len netušil, že o niekoľko dní budú bojovať o jej život. „Síce som o tom nechcel hovoriť, ale keď nad tým rozmýšľam, tak si myslím, že je fér povedať o svojej vlastnej skúsenosti. Stalo sa to v jedno bežné piatkové popoludnie. Bol som na poschodí a počul som pípať alarm,“ povedal Boris pre Život.

„Keďže máme ten najkvalitnejší monitor na trhu, nemá falošné poplachy. Pípa len vtedy, keď malinkú vyberieme z postieľky a monitor zabudneme vypnúť. Manželka bola dole, tak som si myslel, že podložku nevypla a ide o planý poplach. Po chvíli som však počul, ako manželka v panike kričí: „Dýchaj, Viky, dýchaj! Preber sa!“ Asi za pol sekundy som bol dole,“ opisuje Valábik chvíle hrôzy.

Záchrana dcérky

Práve monitory dychu patria k základnej výbave novorodencov a práve situácia, aká sa stala manželom Valábikovcom, je azda tou najhoršou nočnou morou pre páry, ktoré majú tiež doma bábätká. „Obaja sme sa snažili robiť všetko možné. Najskôr malú prevrátiť, pobúchať jemne po chrbátiku, polohovať, ale nič nefungovalo. Začala nám červenieť a okolo očiek a ústočiek modrať. Privinul som si ju k sebe a začal som jej dávať umelé dýchanie,“ pokračuje v rozprávaní bývalý obranca.

„Keď som ju držal v náručí, až sa mi podlomili kolená, pretože myšlienka, že ju nezachránim, že ju môžem stratiť, tej som sa neubránil…“ chlapsky priznal statný Valábik.

Dopadlo to dobre

Našťastie, manželom sa podarilo dcérku zachrániť. Volali aj na linku 112, kde im poradili a Viktória začala znovu dýchať.

Valábik sa po ukončení kariéry dal na policajnú dráhu, no stíha moderovať aj vlastnú reláciu (Boris&Brambor), a takisto patrí k uznávaným expertom v RTVS počas hokejovým prenosov. Aj ako hráč v zámorí si toho preskákal neúrekom, ale boj o záchranu svojej dcérky s ním zamával.

„Chcem povedať ľuďom, aby zainvestovali do monitorov dychu. Tie najkvalitnejšie stoja asi sto eur, a hoci to nie je málo peňazí, nám to malinkú zachránilo,“ tvrdí šťastný otecko a manžel.

Zdroj: Dnes24.sk