14. apríl 2021 MI Politika Príspevok 300 eur na dieťa je reálny! Podporuje ho ďalšia koaličná strana Ešte je skoro, aby rodičia oslavovali nový štedrý detský príspevok, ale jeho schválenie už vyzerá veľmi reálne. Najnovšie ho podporil aj predseda SaS.

Nebýva zvykom, aby koaliční poslanci schválili v parlamente opozičný návrh. Zdá sa, že tentokrát sa to stane, hoci s určitými zmenami. Po tom, ako Peter Pellegrini avizoval predloženie návrhu na schválenie jednorazovej dávky 300 eur pre každé maloleté dieťa, už dvaja koaliční lídri pripustili jeho podporu.

Štedrá dávka

Opozičný Hlas-SD prichádza do parlamentu s návrhom, ktorý by mal dať štedrý príspevok každému dieťaťu, bez ohľadu na finančnú situáciu jeho rodiny.

„Navrhujeme jednorazovo každému nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na detský prídavok, vyplatiť 300 eur,“ priblížil Peter Pellegrini.

Štátnu kasu by to stálo nemalú sumu, konkrétne 300 – 330 miliónov eur. Príspevok by mohlo čerpať zhruba 1,1 milióna detí.

Podľa opozície si to však rodiny zaslúžia, pretože faktom je, že po finančnej stránke patria medzi najviac zasiahnuté koronakrízou. Rodičia na pandemickej OČR museli vyžiť z nižšieho príjmu a do toho im pribudli výdavky. Školákom museli nakúpiť počítače a technické vybavenie, aby sa mohli vzdelávať doma.

Štát na to nijako neprihliadal a pomoc smeruje najmä do záchrany ekonomiky. Až v apríli poslanci schválili navýšenie pandemickej OČR, ale paradoxne v tom istom mesiaci sa zároveň po dlhých mesiacoch školy otvárajú, takže rodičia už túto dávku nebudú čerpať.

Koaličná podpora

Peter Pellegrini odkázal koaličným predstaviteľom, že ich doslova prosí, aby tento návrh nezhodili zo stola. Vyzval ich, aby v ňom urobili vlastné zmeny podľa uváženia, len aby bol priechodný. Richard Sulík potvrdil, že presne to sa stane.

„Vznikne pracovná skupina, kde podobu toho príspevku doladíme a predložíme takýto návrh tak, aby to neboli čisto helikoptérové peniaze,“ uviedol líder SaS a minister hospodárstva v stredu po rokovaní vlády.

To by mohlo znamenať, že peniaze by zrejme nesmerovali úplne každej rodine, ale dávka by mohla závisieť od jej ekonomickej situácie. To však bude predmetom rokovaní avizovanej pracovnej skupiny.

Aj Boris Kollár zo Sme rodina už skôr vyhlásil, že zahlasuje za jednorazový odškodňovací detský príspevok, ktorý navrhuje Hlas-SD. „Rodiny boli decimované, matky museli byť doma s deťmi. Nejakú jednorazovú dávku im musíme dať," uviedol B. Kollár v relácii RTVS O 5 minút 12.

