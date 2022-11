NEUVERÍTE, ale z exministra zdravotníctva bude novinár: Krajčí tvrdí, že bol ODPOČÚVANÝ!

Rozhovor s niekdajším šéfom rezortu zdravotníctva priniesol portál www.standard.sk.

Krajčí a rozrozprával aj o viacerých zákulisných informáciách. Jednou z tém je aj odpočúvanie. „Moje karty boli odkryté krátko po tom, ako som sa stal ministrom zdravotníctva, pretože v mojej kancelárii našla moja asistentka dva týždne po nástupe do funkcie za spodnou zásuvkou odpočúvacie zariadenie,“ prezradil Krajčí.

„Volala kolegov a vedúcemu služobného úradu, čo má urobiť, pretože bolo už veľmi neskoro v noci. Rozhodli sa, že všetko nechajú tak, zamknú kanceláriu, a na druhý deň ráno zavolajú políciu. No na druhý deň, keď sme prišli do práce, zariadenie tam už nebolo,“ tvrdí.

Na margo predošlého vyjadrenia sa natíska otázka, či nie je náhodou kancelária ministra dobre strážená… „Obávam sa, že to len potvrdzuje fakt, že priamo na ministerstve sú ľudia, ktorí sú zapojení do informačných tokov nasmerovaných mimo ministerstva,“ reaguje Marek Krajčí, ktorý o tom povedal aj vtedajšiemu premiérovi Igorovi Matovičovi aj ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi.

„Medializovať to chcel Igor Matovič, keď som mu to povedal, ale nakoniec to neurobil. Hneď sme zavolali Romanovi Mikulcovi, ten kontaktoval vyšetrovateľov, ktorí celú vec zaznamenali,“ podotkol.