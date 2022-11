5 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Pôjde Černák čoskoro na SLOBODU? V Telgárte finišujú s rekonštrukciou jeho rodného domu! FOTO Najznámejší slovenský väzeň Mikuláš Černák si odpykáva doživotný trest v Leopoldove. Ale môže sa stať, že sa dostane aj na slobodu! 8. november 2022 han Zo Slovenska

5 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Černák nastúpil na výkon trestu v decembri 1997 a po odsedení si 25-ročného trestu môže požiadať o podmienečné prepustenie. Ako uvádza týždenník Plus 7 dní, nebude to mať také jednoduché.

„Mikuláš Černák má na svedomí desiatky vrážd, k mnohým sa sám priznal. Odsúdený je na doživotie, no podľa zákona po dvadsiatich piatich rokoch za mrežami má právo požiadať o podmienečné prepustenie,“ píše spomínaný týždenník.

Už bol „vonku“

Aj keď ho zatkli 17. decembra 1997, odsedených dvadsaťpäť rokov ešte v tomto decembri mať nebude. „Na prelome rokov 2002 a 2003 totiž strávil štyri mesiace vonku. Pamätníci si určite spomenú, ako sa v tom čase dostal do menšieho konfliktu na lyžiarskom svahu, kde sa práve nachádzal vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda,“ pripomína web Plus 7 dní.

„Opätovnému zatknutiu sa Černák chcel vyhnúť útekom do zahraničia, špeciálna zásahová jednotka ho chytila na parkovisku v Klíčanoch v Prahe. Cestoval vo vozidle, ktoré patrilo policajnému dôstojníkovi kriminálnej služby z Karlových Varov,“ dodáva.

Rekonštrukcia domu

Ako ďalej týždenník uvádza, v obci Telgárt, kde Mikuláš Černák vyrastal, sa urputne pracuje na prerábke jeho rodného domu. Dokonca pri stavbe pomáha aj jeho matka.

„Rodičovský dom dal úplne vynoviť. Je na nepoznanie, pozemok už stihli ohradiť novým dreveným plotom. Všetko platí Miki. Veď kto iný?! On vie zarobiť aj z basy. Vyzerá to tak, že má naponáhlo. To by ste kukali, akým tempom sa okolo domu makalo!“ priznal redaktorom časopisu obyvatelia Telgártu.

"Len pred pár týždňami začali s rekonštrukciou a už v dome býva Černákova mama. Čaká ho. V decembri Mikiho pustia,“ tvrdia domáci.

Nebude to mať ľahké

Keďže Mikimu, ako niekdajšieho bossa prezývajú, chýbajú do lehoty stanovenej zákonom len štyri mesiace, určite sa pokúsi o to, dostať sa z väzenia. „Černák dobre vie, že hlavnou podmienkou úspechu je dobré správania počas pobytu za mrežami a verdikt psychológa o predpoklade jeho resocializácie. Šancu na prepustenie však výrazne zvyšuje aj jasne určené miesto, kam po odchode z basy zamieri,“ píše Plus 7 dní.

„Ak má prichystané ubytovanie, to mu len pomôže,“ vysvetľuje pre týždenník advokátka Eva Mišíková.

„Veľmi dôležité je, aby vedel súdu preukázať, že neostane na ulici a bude mať aj z čoho žiť. Lebo keby nemal kam ísť, aký by bol predpoklad, že sa rýchlo nedostane zase na šikmú plochu?“ dodala.

Černák nie je úplne bez peňazí, veď vo väzení napísal knihu, ktorá sa predávala. A ako poznamenávala portál týždenníka, dokonca má byť podľa nej natočený film.

