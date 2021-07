Foto: Eva Mikulová Pre vstup do Česka sa menia podmienky: Aké výnimky platia pre očkovaných? Česko zmenilo podmienky pre zaočkovaných. Prečítajte si, koho sa týkajú aj výnimky. 9. júl 2021 Cestovanie

9. júl 2021 Cestovanie Pre vstup do Česka sa menia podmienky: Aké výnimky platia pre očkovaných? Česko zmenilo podmienky pre zaočkovaných. Prečítajte si, koho sa týkajú aj výnimky.

Slovensko je pre Českú republiku zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy ochorením COVID-19, teda zelené.

V podmienkach pre cestujúcich z týchto krajín sa uvádza, že pred začiatkom cesty do ČR hromadnou prepravou môžu disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín alebo RT-PCR nie starším ako 72 hodín. Tento test môžu absolvovať až do piatich dní po príchode do ČR.

"Od 9. júla 2021 dochádza k zmene pravidiel návratu do ČR pre osoby s ukončeným očkovaním a osoby s prekonaným ochorením COVID-19 bez nutnosti testov, len s podmienkou vyplniť príjazdový formulár, " upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí s tým, že deti do 6 rokov sú bez nutnosti testov a vyplnenia príjazdového formulára.

Výnimky

Pozrite si, aké platia výnimky pre vstup do ČR, a ktorí ľudia nemusia predložiť negatívny výsledok testu, musia však vyplniť príjazdový formulár.

1. očkované osoby, ktoré nejavia žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a ktoré sa zároveň preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní proti COVID-19 vydaným v členských štátoch EÚ s tým, že od očkovania uplynulo:

najmenej 14 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou

najmenej 14 dní od aplikácie očkovacej látky s jednodávkovou schémou

2. osoby, ktoré prekonali COVID-19 a nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukáže sa:

certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19 vydaným lekárom v ČR alebo v EÚ

diplomatickou nótou osvedčujúcou absolvovanie izolácie

Výnimky majú aj:

deti mladšie ako 6 rokov

pracovníci medzinárodnej dopravy,

v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,

pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,

cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1× do týždňa prekračujú hranicu

Povinnosť nosiť respirátor

U našich susedov platí povinnosť nosiť respirátor vo vnútorných priestoroch stavieb (obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory, verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy).

Ak sa rozhodnete spoznávať počas leta Česko, vašou povinnosťou je nosiť respirátor aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach, v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre.

Nezabudnite, že od 9. júla sa podmienky menili aj pre vstup na Slovensko. Viac info TU.

A teraz sa už vyberte spolu s nami spoznávať krásy Prahy v našej fotogalérii nižšie.

