21. jún 2021 han Politika Čaputová má dnes NARODENINY: Našla si škaredé ODKAZY, naložila jej aj Belousovová! Presne na deň presne, ale pred 48 rokmi sa v hlavnom meste narodila Zuzana Čaputová. Od mnohých známych osobností sa jej ušli milé blahoželania, ale boli aj takí, ktorí neboli príliš prívetiví.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenská hlava štátu mala dnes svoj deň. Lenže, na sociálnych sieťach to od mnohých ľudí poriadne schytala. Nechýbali ani vulgárne gratulácie.

Ako inak, nezdvorilé odkazy si poniektorí nechali na sociálne siete, kde prezidentke odkazovali rôzne škaredé veci. Samozrejme, že sa našli aj takí, ktorí slušne a milo zagratulovali.

Každý má názor, ale…

Poviete si, veď je sloboda slova a každý si môže povedať a napísať, čo len chce. No, určitý takt by si mnohí z nás mohli ponechať, či skôr vynechať nepríjemné, ba dokonca, až urážlivé komentáre. Samozrejme, že všetkým nemusí Zuzana Čaputová „sedieť“, ale raz to je prezidentka Slovenska a už len z tohto pohľadu si úctu zaslúži. Aspoň počas jej sviatku… A v neposlednom rade je to žena, dáma, matka…

Stretnutie s Ursulou

Práve v deň 48. narodenín mala Čaputová významné stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. „Prišla potvrdiť schválenie nášho Plánu obnovy. Prijala som ju v Prezidentskom paláci. Patríme medzi prvé krajiny EÚ, ktoré svoj reformný plán odovzdali, a ktoré ho už majú schválený. Je teraz len na nás, ako zmysluplne dokážeme využiť 6,3 miliardy eur, ktoré budeme mať v rámci tohto plánu k dispozícii,“ napísala prezidentka na Facebook.

Drsný status

Rovnako na sociálnej sieti sa na adresu Čaputovej vyjadrila aj bývalá národniarka a členka strany SNS, Anna Belousovová. Tá sa vyjadrila na dva roky vo funkcii prezidentky. Dokonca uviedla poznámky k jej pôsobeniu. „Áno pani prezidentka vedie v popularite, hoci v ostatnom čase jej popularita zaznamenáva stabilný pokles. Teraz, keď je aktívnejšia a tým pádom aj viac čitateľná, jej popularita klesá,“ píše Anna Belousovová na svojom Facebooku.

V niektorých častiach dlhého statusu sa poriadne do prezidentky obula. „Pani prezidentka pritom mala ideálnu šancu postaviť sa na stranu národa: Mohla vyhlásiť referendum o predčasných voľbách! Neurobila to, a posunutím zodpovednosti na Ústavný súd sa zachovala ako Pilát Ponský,“ napísala Belousovová.

Zdroj: Dnes24.sk