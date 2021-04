Čaputová napísala americkému prezidentovi: Čo adresovala Bidenovi?

Hovorca prezidentky uviedol, že ak by reakcia na list bola kladná, išlo by o veľký úspech slovenskej diplomacie.

Prezidentka Zuzana Čaputová formou listu pozvala amerického prezidenta Joea Bidena na návštevu Slovenska. V pondelok o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec s tým, že čas odoslania listu bližšie nešpecifikoval.

„Ak by prezident USA pozvanie prijal a prišiel by na návštevu SR, bol by to veľký úspech slovenskej diplomacie,“ uviedol Strižinec.