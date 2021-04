5 Galéria Instagram.com/eduardheger Zdroj: Instagram.com/milan.krajniak Heger a Krajniak už nie sú VLASÁČI: Premiér má nový účes, minister dokonca IMIDŽ! Len čo sa uvoľnili opatrenia, namierili si to do holičstiev! Reč je o premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi Milanovi Krajniakovi, ktorí majú nové frizúry. 19. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

Kto by to bol povedal, že práve predseda vlády bude patriť k tým, ktorí netrpezlivo čakali na znovuotvorenie prevádzok. Eduard Heger bol totiž medzi prvými, ktorí využili služby kaderníctiev a holičstiev. Člen strany OĽANO sa s tým pochválil a celému Slovensku sa ukázal so zmeneným účesom.

Heger v pondelok dopoludnia navštívil jednu takúto prevádzku a namiesto zverenia sa do rúk deťom. Pamätáte sa na známe zahraničné faux-pas jeho predchodcu Igora Matoviča? Ten sa „vyštafíroval“ pred cestou do Francúzska za prezidentom Macronom tak, že ho musela ostrihať nožničkami dcéra Klárka. A ako inak, prostoreký expremiér sa tým pochválil priamo v Elyzejskom paláci počas oficiálnej štátnej návštevy.

Jeho nasledovník Heger to nechal na expertov. „Ostrihaný. Pred a po,“ napísal premiér na sociálnej sieti a pridal aj fotografiu. Tá hovorí jasnou rečou, slovenský štátnik si pozmenil účes.

A to nebolo všetko. Po ostrihaní dal na Instagram anketu, či urobil dobre. No a prevažná väčšina hlasujúcich zaškrtla možnosť áno.

Nebol jediný

Neskôr sa k premiérovi pridal aj jeho kolega z vlády, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Ten na Facebook zavesil fotku, ako vyzeral po štyroch mesiacoch bez návštevy holiča. Následne pridal už aktuálnu fotku, na ktorej je ako vymenený. „Moja manželka a dcéra sa najviac tešia na otváranie obchodov. Ja som sa najviac tešil na toto. Koľko rozdielov nájdete medzi fotkami?“ pýta sa Krajniak po návšteve salónu.

„Nuž, dôkaz, že niektorí kolegovia z vlády potrebovali kaderníka ešte viac ako ja,“ vtipkoval Heger na adresu Krajniaka zo Sme rodina.

PO 4 MESIACOCH U KADERNÍKA: PRED A PO Moja manželka a dcéra sa najviac tešia na otváranie obchodov. Ja som sa najviac tešil na toto. Koľko rozdielov nájdete medzi fotkami?😊 Posted by Milan Krajniak on Monday, April 19, 2021

