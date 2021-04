Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ryby si to odmakajú, iní zas užijú Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 19. - 25. apríla? 18. apríl 2021 Magazín

18. apríl 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ryby si to odmakajú, iní zas užijú Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 19. - 25. apríla?

Baran

Máte pred sebou asi jeden z najťažších pracovných týždňov tohto roku. K tomu všetkému sa necítite psychicky v pohode, takže sa celkovo vnímate nekomfortne a to sa negatívnym spôsobom odzrkadľuje ako na vašich výkonoch, tak aj výsledkoch. Snažte sa zachovať vnútornú rovnováhu, pokoj a trpezlivosť. Našťastie, v tieto náročné dni máte vo vašej rodine, ale hlavne vo vašich partneroch, pevnú oporu a podporu. V ich strede sa vám darí nachádzať stratenú energiu a harmóniu. Počas nadchádzajúceho víkendu si doma nájdite nejaké tiché miesto, kde nebudete rušení a snažte sa relaxovať napríklad pri dobrej knihe.

Býk

V tomto týždni očakávajte na pracovisku zmeny, ktoré sú pre vás priaznivé, ale vy z nich budete mať, paradoxne, určité obavy. Ste totiž zemské znamenie a preto máte radi istoty a tieto zmeny vás budú určitým spôsobom nútiť pustiť sa zabehnutých zvyklostí. Ale ak sa chcete posunúť ďalej, bolo by dobré, ak by ste sa im prispôsobili čo najskôr. Neobávajte sa a choďte do toho. V osobnom živote budete v priebehu týchto dní v pokušení púšťať sa do flirtov, ktoré by mohli skončiť aj neverou z vašej strany, preto si dobre rozmyslite, či vám chvíľkový úlet stají za to, aby ste si ním vážne narušili vaše trvalé vzťahy.

Blíženci

V týchto dňoch pre vás platí staré dobré porekadlo – keď sa darí, tak sa darí. A to sa ani nemusíte nejako zvlášť snažiť. Proste vám práca ide akoby sama od seba, ľahko a bezproblémovo, čo vás nesmierne teší a dodáva vám vnútornú pohodu a pokoj. Ani v oblasti citov a lásky to nebude inak. S vašimi partnermi si po celý tento týždeň budete užívať jeden druhého v príjemnej atmosfére vášho domova. Cez víkend by ste si mohli tieto príjemné pocity a zážitky obohatiť niečím romantickým. Napríklad výletom do prírody spojeným s piknikom.

Rak

Pondelok bude na vašom pracovisku ozaj náročný a ťažký, takže ak nemusíte, nerobte žiadne zásadné rozhodnutia a neriešte nič, čo si vyžaduje dlhodobejšie riešenia. No nemusíte sa obávať žiadnych sklzov, pretože už od stredy až do piatku sa vám podarí dobehnúť všetko zameškané. V osobnom živote, vám nezadaným, nebeská obloha praje v láske, takže ak túžite po vzťahu, tak v tieto dni máte možnosť spoznať niekoho, s kým ho budete môcť nadviazať. Vy zadaní, dávajte si pozor v piatok, hrozí vám, že by medzi vami a vašimi polovičkami mohli vzniknúť trhliny pre nepodstatné nedorozumenia.

Lev

V priebehu celého tohto týždňa budete v zamestnaní na úplnom vrchole blaha a spokojnosti. Každá úloha, každé rokovanie či podpísanie obchodných zmlúv budú pre vás z dlhodobého hľadiska úspechom v podobe dobrých finančných ziskov, alebo postupu na kariérnom rebríčku. Proste tento týždeň patrí jednoznačne vám. V súkromí sa nebudete musieť zaoberať ničím, čo by si od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť, takže vám ostane dostatok času a priestoru aj na vaše osobné aktivity či koníčky. Alebo si budete môcť s priateľmi niekam vybehnúť niekam za zábavou.

Panna

V tieto dni ste z pracovného hľadiska maximálne spokojní a máte na to oprávnené dôvody. Proste keď to ide, tak to ide. Všetky úlohy, ktoré máte na plánované, úspešne plníte, vaše finančné transakcie vám prinášajú veľmi slušné zisky a toto všetko vám pomáha aj v kariére, ktorá sa posúva smerom nahor. Aj v osobnom živote či v rodinnom, alebo partnerskom spolužití, budete prežívať príjemné pocity a harmóniu. V priebehu nadchádzajúceho víkendu by ste vašu celkovú pohodu znásobiť spoločnými aktivitami, ktoré by ešte viac utužili vaše vzájomné väzby.

Váhy

Na vašom pracovisku sa v tieto dni budú realizovať zmeny, ktoré sú pre vás pozitívne, no cez to všetko z nich budete mať mierne obavy. Ale tie budú bezpredmetné. Naopak, mali by ste sa ich zhostiť čo najskôr, aby ste z nich dokázali vyťažiť čo najviac výhod. V súkromí budete mať po celý týždeň tendencie flirtovať, čo by nebolo tak zlé, ale je tu vysoké riziko, že by sa to mohlo zvrtnúť do nevery a to by už mohlo mať vážny dopad na vaše stabilné partnerstvá. Preto si dobre premyslite, či to stojí za to.

Škorpión

V pondelok a v utorok bude vo vašom zamestnaní okolo vás veľa nervozity a stresov, ale, našťastie, deň po dni sa táto nepríjemná atmosféra bude zlepšovať. Čo sa týka vašich financií, tak tie už dlhodobejšie sú na slušnej úrovni a inak to nebude ani v tomto týždni. Vo vašom súkromí máte pokoj a pohodu. Dokonca v priebehu štvrtku vám bude nebeská obloha priať hlavne v oblasti citov a lásky, takže či už ste v dlhodobých vzťahoch, alebo len začínate, určite si v tento deň nájdite čas a pripravte pre vaše polovičky nejaké romantické prekvapenie. Určite ich tým v dobrom slova zmysle milo zaskočíte.

Strelec

Na vašom pracovisku máte pri sebe niekoľko neprajníkov a závistlivcov, ktorí sa vám v tomto týždni budú snažiť podrážať nohy a snažiť sa prekaziť vám dosiahnutie dobrých výsledkov. No napriek ich snahám sa vám darí hlavne v kariérnej oblasti. Vy, čo podnikáte, môžete sa tešiť, lebo si úspešne rozbiehate vaše aktivity. V partnerskom spolužití sa už v pondelok nebudete mať možnosť vyhnúť ostrým výmenám názorov kvôli vášmu pracovnému vyťaženiu. Ale už v utorok sa vám podarí všetko si vysvetliť a tak upokojiť to nepríjemné napätie, takže zostávajúce dni sa už budú niesť v príjemnej a pokojnej atmosfére.

Kozorožec

Vaši nadriadení vám v tomto týždni nemôžu uprieť vašu snahu, ale paradoxne nech robíte, čo robíte, vaše snaženie sa míňa účinkom a to vás dostáva do psychickej nepohody. A ani vedomie, že ste finančne nedocenení vám nepridáva na vnútornom pokoji. Ešteže v osobnom živote sa cítite príjemne. Máte pri sebe partnerov, ktorí sú obetaví a snažia sa vám pomáhať vo všetkom. Tak isto aj zo strany vašej celej rodiny cítite podporu a to je pre vás v priebehu týchto dní pre vás nesmierne dôležité.

Vodnár

Od pondelka do stredy vám v zamestnaní ide karta, preto sa snažte stihnúť všetko, čo je pre vás dôležité a čo sa nedá odložiť. Ide o to, že od štvrtka do piatku budete musieť viac riešiť rôzne prekážky a problémy, ako aj vaše povinnosti, a to bude nápor hlavne na vašu psychiku. V oblasti citov a lásky, vám zadaným, do vašich vzťahov prichádza nová iskra, ale aj vám nezadaným, ktorí túžite po serióznom partnerovi, nebeská obloha praje. Máte príležitosť stretnúť svoju životnú lásku. Preto počas víkendu neseďte doma, ale vyberte sa niekam medzi ľudí.

Ryby

V tomto týždni sa na pracovisku obrňte veľkou dávkou trpezlivosti, pretože máte pred sebou veľmi, veľmi náročné a ťažké obdobie, z čoho budete nervózni a podráždení, lebo vám doslova všetko na čo siahnete padá z rúk. Nedarí sa vám ani kariérne, ani finančne, ani v podnikaní. K tomu všetkému sa hneď v pondelok ozaj nepríjemne pohádate s vašimi partnermi a až v utorok sa vám bude postupne dariť medzi vami dávať všetko do poriadku, takže až počas víkendu by ste sa mali spolu baviť už v pokojnej atmosfére.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk