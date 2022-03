Čaputová opäť telefonovala s ukrajinským prezidentom: Čo PRISĽÚBILA Zelenskému?

Ukrajinský líder to oznámil na sociálnej sieti Twitter a všetkým sa poďakoval za podporu svojej krajiny.

Predmetom telefonických rozhovorov bol boj proti ruskej agresii, vojnové zločiny ruskej armády páchané na území Ukrajiny – najmä na civilistoch, ako aj cesta Ukrajiny do EÚ.

„Dnes som hovorila s prezidentom Zelenským o bezpečnostnej a humanitárnej situácii na Ukrajine. Ruská agresia sa musí zastaviť – vrátane hrozných útokov na civilistov. Neochvejná podpora Slovenska pre všetkých Ukrajincov bude pokračovať,“ napísala Čaputová na Twitteri.

Ministerka obrany ČR Jana Černochová v nedeľu v diskusnej relácii Českej televízie uviedla, že Česko poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 29 miliónov eur. O aký materiál pôjde, z bezpečnostných dôvodov neuviedla.

Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 2,1 milióna eur. Vláda o tom rozhodla v nedeľu večer na mimoriadnom online rokovaní.

Slovensko pristupuje k darovaniu vojenského materiálu v kontexte nevyprovokovanej vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu a v nadväznosti na požiadavky ukrajinskej strany.

FOTO: ilustračné

Talked to President @ZelenskyyUa about the security & the humanitarian situation in #Ukraine. Russia’s aggression must stop, including the horrible targeting of civilians. #Slovakia’s unwavering support for all Ukrainians will continue.