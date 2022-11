18 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák Čaputová si dopriala PÍSMENKOVÚ polievku: POZRITE, čo si obula namiesto lodičiek! FOTO Takmer stovku slovinských vojakov pôsobiacich v rámci viac ako tisícčlennej mnohonárodnej bojovej jednotky NATO v Lešti navštívil prezident Slovinska Borut Pahor. Spoločnosť mu robila Zuzana Čaputová. 10. november 2022 han Zo Slovenska

„Je to dôležitý signál spolupráce a najmä posilnenie našej odolnosti a bezpečnosti,“ povedala k návšteve na brífingu Čaputová. Poďakovala sa všetkým príslušníkom pôsobiacej skupiny NATO.

Ako ďalej uviedla, s prezidentom Slovinska mali po celý čas pôsobenia vo funkcii veľmi dobré vzťahy. „Myslím si, že dobrá spolupráca bola a je aj medzi oboma našimi štátmi, a dúfam, že takto bude pokračovať aj pod novou hlavou Slovinska,“ dodala.

Návšteva v Lešti sa uskutočnila na záver funkčného obdobia slovinského prezidenta.

Obed s vojakmi

Naša hlava štátu si netradične pochutila na obede v kasárňach. Ako sa sama pochválila na sociálnej sieti, po dlhom čase si dopriala písmenkovú polievku. A to nebolo všetko. Pri zvítaní sa so slovinským prezidentom nám niečo udrelo do očí.

Namiesto tradičných lodičiek, mala Zuzana Čaputová na nohách mokasíny. Čiže topánky na vysokom opätku tentoraz nechala odpočívať a zvolila si obuv bez „centimetrov“ na viac.

Poďakoval sa

Pahor sa počas návštevy poďakoval aj slovenským vojakom z Prešova, ktorí pomáhali v lete hasiť požiare v Slovinsku. „Požiar v Slovinsku bol najväčší, aký som doteraz videl,“ uviedol za ocenených major Štefan Okoš. Oheň v hornatom zalesnenom území hasili podľa jeho slov pomocou vrtuľníka, pričom na jeho likvidáciu použili 350 tzv. bambi vakov s vodou.

Prezidentka Čaputová zakončila cestu do regiónu návštevou veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo Zvolene.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR