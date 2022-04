Čaputovej srdcervúci odkaz Putinovi: Zastavte ZNÁSILŇOVANIE žien a detí vojakmi!

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nie je aktívna len na sociálnej sieti Facebook. Pravidelne využíva aj čoraz populárnejšiu službu Twitter.

Práve tam v sobotu 16. apríla zanechala dojímavý odkaz, ktorý smerovala prezidentovi Ruskej federácie.

„Vladimir Putin, nariaďte svojim jednotkám, aby prestali ubližovať nevinným civilistom na Ukrajine," vyzvala slovenská hlava štátu tú ruskú.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom príspevku vyzvala na zastavanie sexuálneho násilia: „Povedzte svojim vojakom, aby prestali znásilňovať ženy a deti. Vojnové právo stále platí. Ubližovanie bezbranným ukazuje vašu slabosť."

Výzva slovenskej prezidentky prišla po stupňujúcich sa informáciách, že na Ukrajine dochádza k mučeniu, znásilňovaniu a zabíjaniu civilného obyvateľstva ruskými vojakmi.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Vladimir Putin, order your troops to stop harming innocent civilians in #Ukraine. Tell your soldiers to stop raping women and children. The law of war still applies. Harming the defenseless shows your weakness. Stop #sexualviolence.