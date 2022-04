Zdroj: TASR/AP Zelenskyj varuje: Svet by mal byť pripravený, že Putin použije JADROVÉ zbrane! Podľa ukrajinského prezidenta by sa Rusko mohlo uchýliť k použitiu jadrových zbraní. Znepokojenie neskrýva ani šéf americkej CIA. 16. apríl 2022 Zo zahraničia

16. apríl 2022 Zo zahraničia Zelenskyj varuje: Svet by mal byť pripravený, že Putin použije JADROVÉ zbrane! Podľa ukrajinského prezidenta by sa Rusko mohlo uchýliť k použitiu jadrových zbraní. Znepokojenie neskrýva ani šéf americkej CIA.

Zdroj: TASR/AP

Rusko by mohlo zo zúfalstva použiť jadrové zbrane, keďže jeho vojenská invázia na Ukrajinu zlyháva, vyhlásil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom zopakoval vyjadrenia riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williama Burnsa.

Obavy narastajú

Na otázku týkajúcu sa tejto hrozby Zelenskyj odpovedal, že svet by mal byť znepokojený tým, že Rusko začalo hovoriť „o jadrových a chemických zbraniach“. „Myslím si, že by to mohli spraviť. Pre nich totiž životy ľudí nič neznamenajú. Nebojme sa, buďme pripravení,“ uviedol Zelenskyj pre spravodajskú stanicu CNN.

Burns vo štvrtok uviedol, že neúspechy Ruska na bojisku zvyšujú riziko, že by ruský prezident Vladimir Putin mohol nasadiť taktickú alebo jadrovú zbraň s nízkym účinkom.

Zbrane v pohotovosti

Kremeľ tvrdí, že krátko po začiatku invázie na Ukrajinu z 24. februára uviedol svoje jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti, ale Spojené štáty tvrdia, že nezaznamenali žiadne známky neobvyklých „jadrových pohybov“, informuje tlačová agentúra AFP.

Ruská vojenská doktrína zahŕňa i princíp „eskalácie na deeskaláciu“, ktorý spočíva v odpálení malej jadrovej zbrane na opätovné získanie „iniciatívy“ vo vojne.

Americký prezident Joe Biden je „hlboko znepokojený tým, že sa musí vyhnúť tretej svetovej vojne – hranici, na ktorej by bol možný jadrový konflikt,“ povedal Burns.

Zelenskyj zostal na Ukrajine počas celého trvania rusko-ukrajinskej vojny, zatiaľ čo ukrajinské sily odolávali pokusom Kremľa o obsadenie ukrajinskej metropoly Kyjev a prinútili Rusko, aby svoje vojnové úsilie sústredilo na východné a južné oblasti Ukrajiny, kde sa v najbližších dňoch očakáva výrazná ofenzíva ruských síl.

Zdroj: TASR