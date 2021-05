4 Galéria Zdroj: TASR/AP Časť čínskej vesmírnej rakety sa rúti k Zemi: Trosky môžu dopadnúť kamkoľvek Vedci nevedia, kde padajúci objekt dopadne. Nad 20-tonovou časťou vesmírnej rakety stratili kontrolu. 4. máj 2021 Zo zahraničia

V nasledujúcich dňoch môže na Zem nekontrolovateľne spadnúť časť čínskej rakety, ktorá minulý štvrtok vyniesla na obežnú dráhu základný modul novej čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác), informovala v utorok agentúra DPA.

Dopad na Zem

Vedci varujú pred nekontrolovateľným vstupom 20-tonového objektu do zemskej atmosféry.

„Nevieme, kde presne vstúpi do atmosféry,“ uviedol astrofyzik Jonathan McDowell z Harvardovej univerzity.

Nie je tiež isté, koľko fragmentov napokon dopadne na Zem. Podľa McDowella ich však bude dosť na to, aby mohli spôsobiť škody.

„Mohlo by to byť prinajhoršom ako pád malého lietadla, avšak s troskami roztrúsenými po línii niekoľkých stoviek kilometrov,“ uviedol McDowell.

Nejde o jediný prípad

Ako dodal, čínske vesmírne rakety nespĺňajú dnešné štandardy, podľa ktorých by ich zvyšky jednak nemali ostať na obežnej dráhe, a jednak pri dopade na Zem by mali byť nasmerované do oceánu.

Trosky čínskej vesmírnej rakety Dlhý pochod 5 minulý rok v máji dopadli na územie Pobrežia Slonoviny a poškodili niekoľko vidieckych obydlí. Išlo o najväčší dopad svojho druhu od roku 1979, keď na Zem spadlo americké vesmírne laboratórium Skylab.

Čínska vesmírna stanica Tchien-kung by mala byť dokončená podľa čínskej vlády „okolo roku 2022“. Jej výstavba má posilniť pozíciu krajiny v oblasti vedy a techniky a tiež vesmírnych aktivít.

Ak v nasledujúcich rokoch prestane pracovať technicky zastaraná Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), Čína bude jedinou krajinou prevádzkujúcou stálu vesmírnu základňu.

