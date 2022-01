9 Galéria pixabay.com Zdroj: Instagram.com/daniellemarcan Špičkoví kaderníci odhalili vlasové trendy na rok 2022: 7 účesov, ktoré si zamilujete Neviete, čo urobiť so svojou hrivou? Alebo jednoducho túžite po zmene? Odborníci predstavili najväčšie strihové trendy roku 2022. A máme sa rozhodne na čo tešiť! 16. január 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

Aké účesy budú populárne v roku 2022? Svetoví kaderníci ohlásili hneď sedem najväčších trendov. Môžete sa tešiť na strihy rôznych dĺžok, ktoré ulahodia nejednému oku.

Môže za to korona?

Toto neľahké obdobie zasiahlo aj vlasové trendy. „Množstvo ľudí sa chce dotknúť resetovacieho tlačidla,“ vysvetľuje špičkový kaderník Sal Salcedo pre anglický časopis Glamour. Zjednodušene povedané, ľudia chcú žiť naplno a pretavia to aj do účesov.

Magazín pripomína, že namiesto jedného top strihu si popularitu získa hneď niekoľko účesov, no všetky ponúknu novú alternatívu k tomu, čo nosíme v súčasnosti.

Oblý bob

Vo vlasových trendoch bude dominovať aj tento rok účes s názvom bob, pri ktorom sú vlasy kratšie, alebo s dĺžkou po bradu s postupným zostrihom vzadu. „Bob je klasika,“ vraví uznávaný kaderník James Earnshaw a prezrádza, že existuje mnoho rôznych spôsobov, ako ho nosiť. Tento rok sa bude in akýsi uvoľnenejší strih.

„Dôležitá je textúra bobu, musí pôsobiť trochu nedotiahnuto, nie je príliš strnulo,“ pripomína zase londýnsky kaderník Luke Hersheson a zároveň prezrádza, že v uliciach budeme vidieť najmä jeho „strapatejšie“ varianty.

Prirodzenosť a kučery

Rozčuľovali vás doteraz príliš „umelé“ účesy? Obrovským trendom v roku 2022 bude návrat k prirodzenosti. Glamour pripomína, že by sme mali prijať to, čo nám narástlo na hlave a zároveň to ešte zdôrazniť.

„Ľudia chcú vierohodné vlasy – nič, čo by bolo umelé. Preto sa zákazníci menej obracajú na tepelný styling a budú zdôrazňovať svoju prirodzenú textúru,“ hovorí skúsený kaderník Frederic Fekkai.

Máte kučeravé vlasy? Nechajte vyniknúť ich krásu! Počas celého roka sa budú nosiť prirodzené kučery s vlnitou až nadýchanou úpravou. „Pripomína to 80-te roky s divokými vlasmi,“ opisuje opäť kaderník Sal Salcedo.

Odrastená ofina

V tomto roku si ženy obľúbia aj ofiny. Nemusíte sa báť, nežnejšiemu pohlaviu pristanú, len treba vybrať tú správnu. Skúste ofinku na dve strany, ktorú vám kaderník zastrihá podľa tipu tváre. „Tento objem (ofina, poz.red.) dodá vpredu vlasom tvar,“ vysvetľuje londýnsky kaderník Luke Hersheson.

Kaskádovité kučery

A pri kučerách ešte chvíľu ostaneme. Skúste svoje nezbedné vlnky zastrihnúť tesne nad oči, vyniknú tak oveľa viac. No pozor, účes je však vhodnejší pre tie z vás, ktoré si vlasy stajlujú do akéhosi vysokého „uzla“.

Orezané vlasy

Tento rok vás v uliciach upúta aj účes známy ako shag. Je to „vlasové dielo“, ktoré milovali ženy najmä v 70. rokoch. Rebelský a hravý účes však dokážu kaderníci upraviť či jemnejšie „upratať“ podľa požiadaviek jej budúcej nositeľky. Ako vyzerá? Ide o výraznejšie postupné zostrihanie jednotlivých prameňov.

Shag novej generácie si môžete dopriať ako mini shag alebo v odvážnejšom prevedení. Tak či onak, výhodou je nenáročná údržba. Nenahnevá vás ani to, keď začne vaša korunka krásy rásť.

„Krása je v raste. Ako vlasy rastú, vzhľad sa neustále vyvíja.“ Je to strih, ktorý podčiarkuje prirodzenú štruktúru vlasov, „a dá sa ľahko upraviť sušením a pridať mu hĺbku pomocou sprejov,“ prezrádza vlasový štylista Adam Reed.

Veľký kopec

Na svoje si prídu aj milovníčky krátkych účesov. Rok 2022 môže byť pre vás obdobím veľkých zmien. „Uvidíme viac ľudí, ktorí budú experimentovať so zábavnými farbami,“ hovorí vlasový štylista Sal Salcedo.

Dlhé vlasy

Ak ste majiteľkou dlhých rovných vlasov, nestrihajte sa! Účes z 90. rokov naberá na popularite. „Dlhé vlasy sú in,“ hovorí vlasový štylista James Earnshaw a pripomína, že vďaka dĺžke sú skvelé pre fénovanie a vlny.

„Dlhé uhladené vlasy s takmer minimálnym vrstvením a stylingom budú moderné – spomeňte si na Devon Aoki z konca 90. rokov, účesy Rachel a Supermodelky,“ prízvukuje odborník.

To, aký štýl bude prevládať medzi nami, uvidíme o čosi neskôr, odborníci z kaderníckeho sveta sa však už teraz tešia na rok, ktorý prinesie individuálny štýl pre každú jednu nositeľku.

