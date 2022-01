Špičkový kaderník ukázal pánske TRENDY na rok 2022: Koniec fúzom! 4 účesy, ktoré sú IN

Páni, tento rok budete IN s krátkymi aj odvážnejšími účesmi. Vlasové trendy padnú dobre zástancom modernej klasiky i rebelom.

Páni, tento rok budete IN s krátkymi aj odvážnejšími účesmi. Vlasové trendy padnú dobre zástancom modernej klasiky i rebelom.

Aké budú vlasové trendy pre pánov v roku 2022? Na svoje si prídu rebelujúci muži aj zástancovia krátkej klasiky, z ktorej dokážu kaderníci vyťažiť maximum. Viac prezradil špičkový kaderník a holič Jim Shaw, ktorý pre anglický magazín Modern Barber predstavil najväčšie strihové hity tohto roku.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Špičkoví kaderníci odhalili vlasové trendy na rok 2022: 7 účesov, ktoré si zamilujete

Účes „vpredu krátke, vzadu dlhé“ alebo „vpredu biznis, vzadu párty,“ ohlasuje svoj veľký návrat. Že vám to akosi nič nehovorí? Jeho majiteľom bol v 90. rokoch napríklad aj slávny český hokejista Jaromír Jágr.

„Muži budú postupne ustupovať od uhladených vlasov a namiesto toho budú skúšať viac textúrované strihy. Do módy sa opäť vracia účes mullet, to sa mi páči… Ak je vytvorený správne, urobí mužom neuveriteľne cool a trendy vzhľad,“ teší sa Jim Shaw.

Komu ho špecialista odporúča? Účes pristane obzvlášť mužom s výraznejšou tvárou, teda najmä typovo v tvare takzvaného srdca alebo diamantu.

„Dodá tvári jemnosť,“ prízvukuje vlasový odborník. Kaderník tento účes s radosťou vidí najmä na mužoch, ktorí sú majiteľmi druhého typu – teda tých, ktorí sa môžu pochváliť najširšou tvárou v oblasti lícnych kostí, pričom ich brada a čelo ostáva v rovnakej šírke.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Máme SMRŤ „napísanú“ v očiach? Odborníci prišli s prevratnými zisteniami

Tento rok si prídu na svoje aj tí, ktorí majú najradšej krátke vlasy. Šikovný kaderník totiž dokáže čarovať i s krátkou hrivou, a napriek takej dĺžke docieliť výrazný vzhľad. Skúste si nechať vystrihať vlasy do jednotlivých vrstiev, ktoré vám vytvoria akoby efekt „vyblednutých vlasov“. Požiadajte kaderníka o účes strong fades.

No ak chcete docieliť perfektný účes, kaderník odporúča, aby ste si vopred dobre rozmysleli, do akého kaderníckeho kresla sa posadíte.

V prípade takéhoto účesu prízvukuje, aby ste sa zverili do rúk odborníka, „ktorý dokáže dobre pracovať s nožnicami.“

A ako vyzerá dokonalý účes strong fades? „Výraznejšie vyblednutie má vyniknúť najmä po bokoch hlavy, a to so zachovanou dĺžkou na temene. Účes má stále pôsobiť „čisto“ a hladko.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Obhrýzate si nechty? Nie je to nevinný zlozvyk, môžete prísť aj o zuby!

Už špičkoví kaderníci v rámci dámskych účesov predstavili trendy, ktoré sú čiastočne odrazom tohto neľahkého koronového obdobia. Niečo obdobné nájdeme i v pánskych strihoch.

Zjednodušene povedané, aj muži chcú žiť naplno, a pretavia to aj do účesov. Túžite vkročiť do nového roka s niečím odvážnejším? Kaderník odporúča „dobrodružnej­ší účes“.