Celý svet sa smeje z Číny: Je to medveď alebo človek? Slová odborníka vás prekvapia

Istá zoologická záhrada vo východočínskom meste Chang-čou vyvolala celosvetovú senzáciu. Stalo sa tak potom, čo návštevník nahral a zverejnil video s medvedicou Angelou. Snímka zachytáva šelmu stojacu na zadných. Tá postávala vo veľmi vzpriamenej póze a popritom si stihne obzerať návštevníkov a mávať pred nimi prednými labami.

Mnohí sa po pozretí tohto videa začali pýtať, či vo výbehu pre zvieratá je naozaj medveď a začali obviňovať zoo z toho, že sa pozerajú na niekoho v kostýme zvieraťa. Informuje o tom BBC News.

V pribúdajúcich príspevkoch pod videom sa často skloňuje veta o „zle padnúcom kostýme.“

„Niektorí ľudia si myslia, že stojím ako človek. Zdá sa, že mi veľmi nerozumiete,“ zareagovala zoo na posmešky v príspevku z pohľadu medvedice Angely. „Keď sa povie medveď, prvé, čo vám príde na um, je obrovská postava a ohromujúca sila. Ale nie všetky sú medvede monštrá a stelesnené nebezpečenstvo,“ vysvetlila zoologická záhrada a zdôraznila, že v tomto prípade ide o drobný druh medveďa.

Tieto sú podľa slov zoo v stoji na zadných nohách vysoké len niečo cez 1,3 metra. Zoologická záhrada prostredníctvom príspevku zdôraznila, že medvede malajzijské sú „malé, sú to najmenšie medvede na svete“.

O slovo sa prihlásila zoologička Ashleigh Marshallová a prehlásila, že zviera vo videu je „určite skutočný medveď,“ pričom tieto jedince sa v stoji môžu veľmi často ponášať na ľudí. Na otázku ohľadom jeho voľnej kože uviedla, že ide o viac ako normálny jav.

Záhyby pomáhajú chrániť medvede pred predátormi, ovisnutá koža umožňuje medveďovi „otočiť sa“ a brániť sa, ak by sa ho zmocnilo veľké zviera ako napríklad tiger či iné nebezpečné zviera.

Zoo in China denies human in bear costume rumor sparked by videos of sagging fur.



The zoo confirms Angela is a real Malaysian sun bear, a smaller species, and stated that a human in a bear suit wouldn't withstand summer temperatures of up to 104°F (40°C).pic.twitter.com/EcEx0A9LT5