29. júl 2023 Magazín Strasie vás od prekvapenia aj hnusu: Stevard ukázal NAJŠPINAVEJŠIE miesta v lietadle

Nie je žiadnym tajomstvom, že lietadlá nepatria práve medzi najhygienickejšie dopravné prostriedky. Ak si myslíte, že najväčším problémom je cirkulácia toho istého vzduchu, stevard Tommy Cimato vás rýchlo vyvedie z omylu.

Pozor nielen na okno

Zamestnanec istej leteckej spoločnosti totiž varoval verejnosť pred najšpinavejšími miestami v lietadle. Výsledok? Možno budete prekvapení, no jedným z nich je okno: „Nezaspávajte a neopierajte si hlavu o okno. Nie ste jediní, ktorí tak urobili, a neviete, koľko ľudí alebo detí si utrelo ruky alebo niečo iné po celom okne,“ varoval na Tik Toku.

Nepotešíme ani tých, čo sa opierajú o vnútornú stenu lietadla. Toto nie je o nič lepšie miesto, ako v prípade spomínaného okna. Stevard dáva do pozornosti i sedadlá uličke. Prečo? Tie sú veľmi často v hľadáčiku okoloidúcich spolucestujúcich. Aj vy ste si všimli, ako sa ich ostatní vedome či podvedome dotýkajú?

Oblečenie

Vhodné oblečenie je základom príjemného letu. Vedeli ste však, že teplejšie kúsky vás ochránia nielen pred chladom ale aj baktériami? „Je to to isté ako okno, nikdy neviete, aké čisté bude, takže ak máte dlhé nohavice, prídete do kontaktu s menším množstvom baktérií,“ prezradil Cimato. Vymeňte krátke šortky či sukne za dlhé nohavice.

A čo toaleta? „Nikdy sa jej nedotýkajte rukami. Je to veľmi nehygienické… keď splachujete, použite obrúsok alebo vreckovku, ktorá je na záchode,“ dodal na záver pracovník leteckej spoločnosti.

