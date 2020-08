Cestovanie lietadlom je rizikové, ľudia by sa mu mali vyhýbať

Cestovanie lietadlom je veľmi rizikové na šírenie nového koronavírusu.

Uzavretý priestor lietadla s cudzími ľuďmi a pretlakom vzduchu je vhodné prostredie na šírenie infekcie. Upozornil na to v utorok člen ústredného krízového štábu a lekár Peter Visolajský.

„Chcem ľuďom zdôrazniť, aby sa vyhýbali cestovaniu lietadlom, je to veľmi rizikové na šírenie koronavírusu,“ povedal. O uvoľnení letov má podľa neho ešte rokovať konzílium odborníkov.

Ústredný krízový štáb v utorok schválil plošné uvoľnenie letov, o ktoré žiadalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Uvoľnenie má začať platiť od 7. septembra 00.01 h za dodržania prísnych protiepidemických opatrení, ktoré určí Úrad verejného zdravotníctva SR.

Po tomto termíne tak budú môcť priletieť na letisko v Bratislave aj lety z Ruska, Ukrajiny, Severného Macedónska, Spojených arabských emirátov či Srbska. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Lety, ktoré boli v letových poriadkoch dopravcov aj pred koronakrízou, a ktoré boli doposiaľ stále zakázané, tak budú umožnené.

Dopravca Wizz Air má naplánované lety z Bratislavy do Kyjeva-Žuljany, Ľvova, Skopje, do Odesy, Petrohradu a Sofie. Pobeda má v pláne lety do Moskvy, dopravca flydubai do Dubaja a Ryanair do destinácií Kyjev-Boryspiľ a Niš v Srbsku.