Cestovateľ v čase? Stáročný obraz je hitom internetu, ten DETAIL sa nedá prehliadnuť

Dielo s názvom Portrét Fredericka Sluyskena je výsledkom práce holandského maliara Ferdinanda Bola a vzniklo ešte v 17. storočí. Teraz vyvolal obraz rozruch, keď si ľudia na sociálnych sieťach všimli zvláštny detail – obuv chlapca, ktorý na ňom pózuje. Upozornil na to portál LadBible.

Chlapec na obraze má byť synom obchodníka s vínom a na prvý pohľad ide o úplne typický výjav pre vtedajšiu dobu. Chlapec je oblečený ako dieťa z vyššej vrstvy, stojí pri stole s bohato zdobeným obrusom a drží čašu s nápojom. Nič zvláštne. Až kým vám nepadne zrak na jeho topánky. Na jednej z nich je totiž vidieť biely symbol nápadne pripomínajúci logo športovej značky Nike.

Pochopiteľne, o vzniku značky Nike nebolo v 17. storočí ešte ani chýru a ide o úplnú náhodu. Internetu však stačí aj málo a ľudia sa bavia. „To je prvý influencer na svete! A rovno sa mu podarila spolupráca s úspešnou značkou,“ smeje sa v komentári na sociálnej sieti Sydney. Ďalší komentujúci sa pridáva a ironicky poznamenáva: „Prečo by si nemohol dovoliť značkovú obuv, keď je jeho otec úspešný obchodník.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Ferdinand Bol died #OnThisDay in 1680.



Currently on loan to us, his charming 'Portrait of Frederick Sluysken' depicts the son of a wine merchant.



Take a closer look at his shoes and you might spot what looks like a more 'modern' detail. Can you see it? https://t.co/XKAnpg4DT8 pic.twitter.com/pg6lStyuzG