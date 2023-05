Vďaka seriálu na Netflixe sa po ŠIESTICH rokoch našlo stratené dievčatko! Spoznal ju divák

Legendárny dokumentárny seriál Unsolved Mysteries (Nevyriešené záhady) bežal na niekoľkých amerických televíznych staniciach s prestávkami dve desaťročia.

S ďalšími epizódami záhadných zmiznutí, šokujúcich vrážd či nadprirodzených stretnutí ho v novej sérii začal vysielať Netflix v roku 2020.

Tvorcovia sa rozhodli priblížiť prípad deväťročnej Kayly Unbehaunovej, ktorá v roku 2017 zmizla zo svojho bydliska v Illinois. Kayla žila spoločne s otcom, ktorý ju mal vo výhradnej starostlivosti.

Keď diváci videli spomínaný prípad na Netflixe, stal sa doslova zázrak. Jeden z pozorných divákov vďaka seriálu dievča spoznal, keď prišla do jeho obchodu v Severnej Karolíne. Zalarmoval políciu, napísal denník The Times.

„Rozplývam sa radosťou, že mám Kaylu zase doma,“ uviedol jej otec Ryan Iskerka. Matka Heather Unbehaunová bola zatknutá cez víkend kvôli obvineniu z únosu, po zaplatení kaucie teraz čaká na slobode na začatie súdu, ktorý začne v júli.

UPDATE: Kayla Unbehaun, who was abducted in 2017 by her non-custodial mother Heather, has been found safe. A store owner in North Carolina recognized Kayla, now 15, from the roll call in Volume 3, Episode 9 "Abducted by a Parent" on @Netflix. Heather was arrested over the… pic.twitter.com/7QswAjUvLU