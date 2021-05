Zdroj: www.pixabay.com , www.pixabay.com , Unsplash.com Cestovateľský SEMAFOR je na spadnutie: Ako bude vyzerať a odkedy bude platiť? Na svetlo sveta sa zrejme čoskoro dostane semafor, ktorý bude "riadiť" ľudí pri cestovaní. Údajne je už schválený a čaká sa na odklepnutie vlády. 20. máj 2021 han Zo Slovenska

20. máj 2021 han Zo Slovenska Cestovateľský SEMAFOR je na spadnutie: Ako bude vyzerať a odkedy bude platiť? Na svetlo sveta sa zrejme čoskoro dostane semafor, ktorý bude "riadiť" ľudí pri cestovaní. Údajne je už schválený a čaká sa na odklepnutie vlády.

Informovala o tom TV Markíza a uvádza to aj na svojom webe tvnoviny.sk: „Konzílium odborníkov schválilo nový cestovateľský semafor. Ešte ho musí odobriť aj vláda.“

Podľa tohto semaforu by sme sa mali riadiť počas leta, čiže počas dovolenkovej sezóny. Tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a tiež zaočkovaní ľudia, budú zvýhodnení. Krajiny by mali byť rozdelené do troch skupín. Zelenej, červenej a čiernej.

Zelená farba: Sem patrí takmer celá Európa. Zaočkovaní alebo tí, ktorí prekonali koronavírus, by nemuseli ísť do karantény a nemuseli by mať ani test. Ostatní by nemuseli absolvovať karantény, ale podrobili by sa PCR-testu.

Červená farba: Zaočkovaní alebo tí, ktorí prekonali koronavírus, by nešli do karantény, ale len na test. Ostatní, by si odkrútili karanténu.

Čierna farba: Jedná sa o najhoršie krajiny ako je Brazília a India. Každý, kto by odtiaľ prišiel, by putoval priamo do karantnény.

Slová tajomníka

Pre Markízu sa vyjadril aj Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, ktorý bol pri rokovaniach. „Môžem potvrdiť, že sa konzílium zhodlo na cestovateľskom semafore. Predpokladá sa, že by začal platiť od budúceho štvrtku. Všetko to bude spočívať v rozhodnutí vlády, čiže buď zajtra alebo v pondelok,“ potvrdil Klus.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

⚠️ KONZÍLIUM SA DNES ZHODLO NA CESTOVATEĽSKOM SEMAFORE. 🚦 EŠTE HO VŠAK MUSÍ SCHVÁLIŤ VLÁDA A ÚVZ VYDAŤ V PODOBE VYHLÁŠKY... Posted by Martin Klus on Thursday, May 20, 2021

Zdroj: Dnes24.sk