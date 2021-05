Zdroj: Dnes24/Milan Hanzel Milé DÁMY, odovzdajte ovládače mužom, začína sa hokejový maratón! KEDY hrajú naši na MS? Zajtra to vypukne! Fanúšikovia hokeja sa nevedia dočkať majstrovstiev sveta, ktoré sa vlani nekonali kvôli koronavírusu. Slováci odštartujú MS v Lotyšsku zajtra o 19.15 proti Bielorusku. 20. máj 2021 han Hokej

20. máj 2021 han Hokej Milé DÁMY, odovzdajte ovládače mužom, začína sa hokejový maratón! KEDY hrajú naši na MS? Zajtra to vypukne! Fanúšikovia hokeja sa nevedia dočkať majstrovstiev sveta, ktoré sa vlani nekonali kvôli koronavírusu. Slováci odštartujú MS v Lotyšsku zajtra o 19.15 proti Bielorusku.

Všetky zápasy slovenskej reprezentácie na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v hokeji v Rige (21. mája – 6. júna) uvidia diváci na Jednotke RTVS. „Na jednotke odvysielame aj jeden štvrťfinálový, jeden semifinálový a finálový zápas, ostatné duely uvidia fanúšikovia na Dvojke,“ informoval šéf sekcie športu RTVS Matej Hajko.

Počas šampionátu prinesie RTVS divákom vždy dva zápasy naživo, okrem dní, keď sa hrá šesť zápasov, vtedy odvysiela tri zápasy v priamom prenose. „Šampionát bude možné sledovať aj na webe rtvs.sk a všetky duely majstrovstiev budú pre divákov dostupné aj v našom archíve,“ uviedol Hajko.

Aké bude štúdio?

Nebudú chýbať pozápasové reakcie hráčov, členov realizačného tímu, či rozhovory s hokejovými osobnosťami, ktoré zhodnotia výkony slovenských hokejistov v Rige. V rámci sprievodného programu doplní pokračovanie seriálu Aj oni boli pri medailách nová rubrika Rozhovor s legendou. Tím expertov rozšíria aj osobnosti, ktoré výrazne formovali ešte československý hokej, prípadne rané roky toho slovenského.

„Diváci sa môžu tešiť aj na talkshow Richarda Lintnera Citronáda, ktorú prinesie RTVS naživo v štyroch epizódach na obrazovkách Jednotky a v jednej epizóde na Dvojke,“ dodal Hajko.

Bude aj štúdio

V dôsledku pandemickej situácie bude vysielanie MS 2021 kompletne zabezpečené z bratislavského štúdia. Komentátorom zápasov slovenskej reprezentácie bude Pavol Gašpar, ďalšími komentátormi a moderátormi štúdií budú Marek Marušiak, Tomáš Košec a Matúš Krutý. Okrem nich sa v hokejovom štúdiu divákom prihovoria aj hosťujúci experti Boris Valábik, Rastislav Konečný, Eduard Hartmann a Roman Sýkora.

S kým si to rozdajú?

Slováci odštartujú svoje účinkovanie v otvárací deň šampionátu v piatok 21. mája o 19.15 SELČ súbojom s Bieloruskom. Radi by zažili podobne vydarený vstup do MS ako pred dvomi rokmi, keď v Košiciach začali triumfom 4:1 nad USA. Po dni voľna nastúpia v nedeľu 23. mája o 11.15 proti outsiderovi z Veľkej Británie. Postupová matematika jednoznačne velí vyťažiť z prvých dvoch duelov maximálny počet 6 bodov. Pretože už v pondelok 24. mája ich čaká prvý favorit, a Rusko je vážny ašpirant na zlato (15.15).

Potom si Slováci užijú dvojdňovú pauzu, po ktorej nasleduje možno kľúčový duel z hľadiska boja o postup do štvrťfinále proti Švajčiarsku (štvrtok 27. mája o 15.15). Po ňom môže byť situácia jasnejšia pred záverečným májovým víkendom, ktorý prinesie severský dvojboj so zápasmi s Dánskom (v sobotu 29. mája o 19.15) a Švédskom (v nedeľu 30. mája o 19.15). Pri úspešnom vývoji skupiny môže ísť v záverečnom skupinovom súboji, ktorým bude federálne derby s Českom (v utorok 1. júna o 15.15), ešte o veľa, pri tej horšej možnosti to bude rozlúčkové stretnutie Slovákov v Rige.

Kompletný program SR

Piatok 21. mája o 19.15: Bielorusko – SR

Nedeľa 23. mája o 11.15: Veľká Británia – SR

Pondelok 24. mája o 15.15: SR – Rusko

Štvrtok 27. mája o 15.15: Švajčiarsko – SR

Sobota 29. mája o 19.15: SR – Dánsko

Nedeľa 30. mája o 19.15: Švédsko – SR

Utorok 1. júna o 15.15: SR – Česko

Zdroj: Dnes24.sk/TASR