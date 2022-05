Zdroj: TASR/Roman Hanc Cez víkend sa poriadne OCHLADÍ a potom: Poriadne sa ZAPOTÍME, teploty vyletia nahor Počas budúceho týždňa Európanov čaká príjemné počasie. Miestami nám bude však až príliš horúco. 27. máj 2022 Správy Rôzne

Zdroj: TASR/Roman Hanc

K Slovensku sa blíži studený front, ktorý na naše územie prinesie dážď. „Zrážky by však príliš výrazné byť nemali a na Slovensku v nadchádzajúcich hodinách spadne najviac do 5 mm zrážok. Výnimočne viac by mohlo spadnúť pri ojedinelej búrke,“ informuje iMeteo.

Chladný vzduch od severu prinesie mimoriadne chladný víkend.

Chladný víkend

Za studeným frontom na Slovensko počas noci začne od severu prenikať chladný vzduch. „Maximálne teploty by sa na našom území mali pohybovať prevažne pod hranicou +20 °C. O niečo teplejšie by mohlo byť v južných okresoch nášho územia,“ informuje iMeteo.

Cez víkend sa teda nezohrejeme, ale vynahradíme si to už na budúci týždeň, pretože Slovensko čaká teplotne výrazne nadpriemerné počasie. Teploty by na našom území mohli stúpať nad hranicu +35°C, pričom v Európe bude ešte o čosi teplejšie.

Horúco v Európe

„Počas budúceho týždňa zohrá výraznú rolu tlaková výš, ktorej stred sa postupne usadí nad východnou Európou. Táto tlaková výš po jej zadnej strane začne do našej oblasti od juhu pumpovať mimoriadne teplý vzduch,“ uviedlo iMeteo.

Teploty by podľa predpovede mali byť každým dňom vyššie a vyššie.

Najteplejšie by malo na Slovensku byť vo štvrtok a v piatok. „Teploty by mali stúpať vysoko nad hranicu +30 °C a v najteplejších lokalitách nášho územia by mohli vystúpiť až cez +35 °C,“ uzatvára horúcu predpoveď iMeteo.

Zdroj: Dnes24.sk