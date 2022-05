5 Galéria Zdroj: Facebook.com/Dedoles Veselé ponožky sa topia v problémoch: Firma požiadala o povolenie reštrukturalizácie Spoločnosť Dedoles čelí po expanzii a investíciách v uplynulých rokoch problémom s dostatkom hotovosti. 27. máj 2022 Zo Slovenska

27. máj 2022 Zo Slovenska Veselé ponožky sa topia v problémoch: Firma požiadala o povolenie reštrukturalizácie Spoločnosť Dedoles čelí po expanzii a investíciách v uplynulých rokoch problémom s dostatkom hotovosti.

Firma prijala racionalizačné opatrenia, pripravila ozdravný plán a požiadala súd o ochranu pred veriteľmi a o umožnenie reštrukturalizácie. V piatok o tom informovala PR manažérka spoločnosti Jana Galera Matúšová.

Neschopnosť splácať záväzky

„Realizácia reštrukturali­začného plánu za podpory a spolupráce veriteľov je najlepšou alternatívou nielen pre samotnú firmu, ale najmä jej zamestnancov, dodávateľov, obchodných partnerov a zákazníkov,“ uviedla spoločnosť. Firma nie je dočasne schopná splácať včas svoje záväzky napriek tomu, že v tomto roku generuje miliónové mesačné tržby na trhoch v 21 krajinách.

V roku 2020 firma vykázala podľa portálu FinStat tržby necelých 50 miliónov eur a zisk 3,4 milióna eur. Firma sa pripravovala na ambiciózny rastový program. Počas uplynulého roka zásadným spôsobom zvýšila počet zamestnancov a investovala do marketingu a budovania značky, ale aj do informačných systémov a najmä do poloautomatizo­vaného nového skladu.

Predaj tovaru

Zámery spoločnosti však nevyšli. Pre pokles trhu, vojnu na Ukrajine a všeobecnú neistotu spotrebiteľov z rastúcej inflácie k očakávanému rastu neprišlo.

„V Dedolese sa nám za desať rokov podarilo vybudovať unikátny biznis model, ktorý je schopný reagovať na aktuálne potreby zákazníka, stali sme sa tak najväčším slovenským e-shopom. To, že náš model funguje dobre, dokazujú nielen finančné ukazovatele v uplynulých rokoch, ale aj to, že napriek zložitým časom sme stále schopní generovať tržby, expandovať a predávať naše produkty v 21 krajinách. Dedoles preto potrebuje iba získať čas na ozdravenie, na čo chceme využiť dostupné legislatívne nástroje. Nehľadáme cestu ako odpísať naše dlhy, ale práve naopak, chceme splatiť naše záväzky,“ priblížil riaditeľ spoločnosti Jaroslav Chrapko.

Súčasťou reštrukturali­začného procesu je aktívny predaj tovaru. Dedoles má skladové zásoby, ktorých hodnota podľa firmy z pohľadu očakávaných tržieb prevyšuje existujúce záväzky.

Predaj tak naďalej prebieha bez prerušenia a naskladnený tovar spoločnosť distribuuje svojim zákazníkom.

„Realizácia ozdravného plánu za podpory a spolupráce veriteľov je cestou k tomu, aby sa firma vrátila na rastovú krivku a postupne boli záväzky splatené,“ dodal Chrapko.

