Dnes o 17:31 Správy Zo zahraničia CHAOS v Rusku! Zbalené kufre, vypredané letenky a protesty: Nemusíte zomrieť pre Putina! Ceny letov naplánovaných z Moskvy v najbližších dňoch prudko stúpli, pričom niektoré lety sa úplne vypredali. Tento vývoj nastal po oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina, že vyhlasuje v Rusku čiastočnú mobilizáciu záložníkov.

Tá sa začína už v tento deň a má pomôcť ruským silám bojujúcim na Ukrajine. Informácie priniesol webový portál britskej spravodajskej televízie Sky News.

Aktualizované 17:30 Ruské aerolínie nariadili zastaviť predaj leteniek ruským mužom vo veku 18 až 65 rokov. Ak chcú vycestovať, musia predložiť súhlas od ministerstva obrany. Lety z Moskvy do hlavných miest Gruzínska, Turecka a Arménska – ktoré nevyžadujú pre Rusov víza – na 21. september neboli dostupné, vypredali v priebehu niekoľkých minút od Putinovho oznámenia.

Vypredané!

Lety spoločnosti Turkish Airlines smerujúce z Moskvy do miest ako Istanbul či Belehrad patria k tým, o ktoré je veľký záujem. Okolo polnoci z utorka na stredu bezpečnostný analytik Konrad Muzyka zdieľal screenshot (snímku obrazovky) zachytávajúci stredajší let do Istanbulu a jeho cenu 80-tisíc rubľov, čo je necelých 1200 libier (cca 1320 eur).

Snímka tiež ukazovala, že lety naplánované na tejto trase boli dostupné každý deň najmenej do budúceho utorka.

V stredu okolo 08.45 h, po Putinovom televíznom prejave a oznámení čiastočnej mobilizácie, však už boli takéto lety naplánované na stredu vypredané a ceny ostatných raketovo stúpli.

Nechcú ísť do vojny

Len o pol hodiny neskôr spoločnosť Turkish Airlines na svojej internetovej stránke informovala, že lety do Istanbulu na štvrtok a piatok už tiež nie sú k dispozícii.

A ceny leteniek na ostatné dni sa ešte viac zvýšili. Portál Sky News tiež pozoroval podobný vývoj aj pri letoch z Moskvy do Belehradu.

Aj keď sa nedá presne povedať, čo tento jav spôsobuje, Muzyka je presvedčený, že Putinovo oznámenie čiastočnej mobilizácie v tom zohralo úlohu.

„Mobilizácia spôsobuje úplne novú dynamiku v ruskej spoločnosti. Mnoho mužov bude chcieť opustiť svoju krajinu čo najskôr, aby sa vyhlo poslaniu na Ukrajinu. Vypredané letenky do Turecka to iba potvrdzujú,“ vysvetlil bezpečnostný analytik pre Sky News.

Hrozia väzením

Úrad moskovskej prokuratúry v stredu vyhlásil, že účasť na protestoch a nepovolených „hromadných podujatiach“ predstavuje trestný čin, ktorý môže viesť k „odňatiu slobody až do 15 rokov“.

Ako uvádza na svojom webe stanica BBC, toto upozornenie zverejnené v príspevku na platforme Telegram, je zjavným varovaním, aby sa ľudia nezúčastnili na demonštráciách zvolaných na stredu večer, ktorých cieľom je protest proti vyhláseniu čiastočnej mobilizácie do vojny na Ukrajine.

Denník The Guardian píše, že ruské protivojnové hnutie Vesna vyzvalo na konanie demonštrácií naprieč Ruskom, ktoré sa majú začať o 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).

„Vyzývame (členov) ruskej armády – v útvaroch aj na frontovej línii -, aby sa odmietli zúčastňovať na ‚špeciálnej operácii‘ alebo aby sa čo najskôr vzdali,“ píše sa vo vyhlásení hnutia Vesna.

„Nemusíte zomrieť pre Putina. V Rusku vás potrebujú tí, čo vás milujú. Pre úrady ste len potravou pre delá, kde budete zmárnení bez akéhokoľvek zmyslu a účelu,“ dodali organizátori protestov na svojej internetovej stránke.

Medzičasom sa už začalo niekoľko protestov na ruskom Ďalekom východe, píše BBC s tým, že v meste Irkutsk údajne už bolo zadržaných desať osôb.

Nezávislý ľudskoprávny mediálny projekt OVD-info odhaduje, že od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine, ktorá trvá už takmer sedem mesiacov, bolo v Rusku zadržaných 16 437 ľudí.

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR