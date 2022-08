Zdroj: Twitter.com/Mauser de Vader , TASR/AP Šaman označil Putina za DÉMONA a chcel ho vyhnať z Moskvy: Zostáva na PSYCHIATRII Aby zastavil Vladimira Putina, vydal sa sibírsky šaman na 8-tisíc kilometrov dlhú cestu pešo. Skončil na psychiatrii. 1. august 2022 Správy Zo zahraničia

Súd na ruskom Ďalekom východe v pondelok nariadil predĺžiť liečbu sibírskeho šamana Alexandra Gabyševa na psychiatrickej klinike. V statuse na aplikácii Telegram o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Boj za prepustenie

Gabyšev sa preslávil v roku 2019 svojím pochodom zo Sibíri do Moskvy, odkiaľ chcel vyhnať ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože ho považuje za „diabla“. Úrady však šamanovi nedovolili túto púť dokončiť a nariadili mu psychiatrické liečenie.

Do psychiatrických liečební pritom odporcov vládnuceho režimu zatvárali už aj sovietske úrady. Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International vlani na jeseň požadovala, aby ruské úrady šamana prepustili na slobodu.

Riaditeľka ruskej pobočky Amnesty Nataľja Zviaginová upozornila, že ruské úrady zmenili „psychiatrickú starostlivosť na represívne opatrenie – metódu dobre odskúšanú a využívanú za sovietskych čias“, pričom v tomto prípade sa ňou Gabyševa snažia „spacifikovať a zdiskreditovať“.

Zhoršený zdravotný stav

Ussurijský okresný súd Prímorského kraja v pondelok svojím rozhodnutím predĺžil šamanovo liečenie na psychiatrickej klinike v Ussurijsku. V súdnom verdikte však nie sú uvedené termíny na prípadne ukončenie liečenia. Podľa zákona sa tento postup prehodnocuje raz za pol roka, a to na základe odporúčania lekárskeho konzília.

Podľa RFE/RL takáto komisia nedávno rozhodla o preložení Gabyševa do bežnej nemocnice, avšak komisia v novom zložení o dva týždne neskôr skonštatovala zhoršenie jeho zdravotného stavu a nutnosť náležitého povinného liečenia na klinike.

Chcel vyhnať „démona“

Šamanov právnik Alexej Prianišnikov pre sibírsku redakciu RFE/RL povedal, že jeho klient je z pondelkového rozhodnutia súdu deprimovaný a nepovažuje ho za primerané.

Sibírsky šaman upútal pozornosť médií – i svetových –, keď sa v roku 2019 aj so svojimi stúpencami vydal pešo na 8000 kilometrov dlhú cestu z Jakutska do Moskvy, aby z Kremľa „vyhnal Putina“, ktorého označuje za démona. Následne chcel obnoviť vládu ľudu.

Polícia ho však počas pochodu zadržala a vrátila do Jakutska. V zime roku 2019 sa šaman na cestu do Moskvy vydal znova, pričom ho opäť zadržala polícia, ktorá zmarila aj jeho ďalšie pokusy. Šamana potom zavreli do psychiatrickej liečebne.

