Chcete si posilniť imunitu v čase koronavírusu? Nevyhadzujte peniaze zbytočne!

S príchodom jesene sa začne aj chrípková sezóna. Tento rok však bude nebezpečnejšia, keďže sa spojí s koronavírusom. Ľudia si chcú zlepšiť imunitu, ale často naletia. Čo funguje naozaj?

Chrípková sezóna podľa epidemiológov podstatne zvýši hrozbu ochorenia na koronavírus. V kombinácii s bežnou chrípkou totiž môže mať oveľa vážnejší priebeh. Vakcína na trhu stále nie je, a tak sa mnoho ľudí vrhne aspoň na voľnopredajné prípravky na zvýšenie imunity. Z vedeckého hľadiska je to však úplný nezmysel a vyhodené peniaze.

Bez dôkazov

Keď v marci udrela korona, predaj výživových doplnkov na zvýšenie imunity vyletel o stovky percent. Cena mnohých z nich sa pohybuje v desiatkach eur.

Vedci z prestížnej lekárskej fakulty Harvardskej univerzity na portáli Harvard Health Publishing upozorňujú, že tieto prípravky sú vedecký nezmysel a vyhodené peniaze.

„Imunitný systém sa skladá z obrovského množstva rôznych druhov buniek, ktoré reagujú na rôzne druhy mikróbov rôznymi spôsobmi… Takže, ktoré bunky by ste mali stimulovať a do akej miery? Vedci na to stále nemajú odpoveď,“ píše Harvard Health Publishing.

A keď na to nemajú odpoveď vedci, určite na to nemajú jasnú odpoveď ani výrobcovia výživových doplnkov, ktorí svoj tovar predávajú bez nutnosti absolvovania klinických testov.

Spotrebiteľ sa tak môže spoľahnúť len na ich dobré slovo o účinnosti predávaných prípravkov.

„Niektoré prípravky preukázateľne ovplyvňujú niektoré časti imunitného systému. Zatiaľ však neexistuje žiadny dôkaz, že dokážu celkovo stimulovať imunitu tak, aby bol človek lepšie chránený proti infekcii a chorobe,“ znie nemilosrdné hodnotenie harvardských vedcov.

Veľa sa dá aj pokaziť

Experti z Harvardu upozorňujú na fakt, že imunitný systém je mimoriadne zložitý mechanizmus, ktorý vedci stále len skúmajú. „Je to celý systém, nie jednoliata vec. Aby dobre fungoval, potrebuje rovnováhu a harmóniu. O vnútorných prepojeniach imunitnej reakcie a jej fungovaní toho stále veľmi veľa nevieme.“

A keďže toho veľa nevieme, je možné aj veľa pokaziť. „Stimulovať počet buniek v ľudskom tele, či už imunitných alebo iných, nemusí byť vždy dobrá vec,“ varuje Harvard Health Publishing.

Ako príklad uvádza krvný doping atlétov, ktorým lekári zvyšujú výkon transfúziou čerstvej krvi. Výsledkom totiž môže byť aj porážka.

Čo zaberá, je lacné

Ako teda v čase pandémie koronavírusu zlepšiť svoj imunitný systém a nevyhadzovať zbytočne peniaze na drahé výživové doplnky? Harvard Health Publishing poctivo priznáva, že stopercentný návod ako neochorieť, vám žiadny seriózny vedec nedá.

Je však zopár prirodzených spôsobov, ktoré zlepšujú celkový zdravotný stav, a tým aj imunitu človeka. V prvom rade je to zdravý životný štýl. Viac ako drahé výživové doplnky vás pred vírusmi ochráni zopár starých odporúčaní:

Nefajčite, pite alkohol s mierou, jedzte veľa zeleniny a ovocia, pravidelne cvičte, zbavte sa nadváhy, dostatočne spite, odbúrajte stres a dbajte o hygienické zásady ako umývanie rúk a odstup od iných ľudí.

Ak chcete konkrétnejšie dokázateľné odporúčania, na čo sa v strave zamerať, vyhľadávajte najmä potraviny bohaté na „zinok, selén, železo, meď, kyselinu listovú, vitamíny A, B6, C a E.“ Prečo?

„Existujú dôkazy, že nedostatok týchto prvkov ovplyvňuje imunitný systém testovaných zvierat. Či sa však rovnaký efekt dostaví aj pri ľuďoch ešte musí byť stanovené,“ píše Harvard Health Publishing.

Ak už chcete pre dobrý pocit užívať nejaký výživový doplnok, mal by to byť prípravok so širokou škálou vitamínov a minerálov. Ak nič iné, neublíži vám. „Užívanie megadávok jedného vitamínu nepomôže. Ak je niečoho veľa, neznamená to hneď, že je to lepšie.“

Pohyb nadovšetko

Netreba sa báť ani nastupujúceho chladného počasia. Neexistuje žiadny dôkaz, že by práve chlad bol zodpovedný za infekciu. Človek sa v jesenných a zimných mesiacoch nakazí skôr preto, že trávi viac času v prekúrených vnútorných priestoroch, kde sa vírusy držia vo vzduchu. Treba čo najviac času tráviť vonku.

„Cvičenie podporuje zdravie človeka, a tým aj fungujúci imunitný systém. Keďže zvyšuje prekrvenie tela, zlepšuje sa aj pohyb imunitných buniek po celom tele a môžu byť efektívnejšie,“ približujú harvardskí experti.

Aj v tomto prípade teda platí, že nikto seriózny vám nemôže garantovať dokonalé účinky pohybu na imunitu. Ide skôr o starý princíp „v zdravom tele, zdravý duch“.

Pravidelné cvičenie totiž redukuje rizikové faktory, ktoré sa spájajú s najväčším počtom úmrtí na koronavírus – obezitu, cukrovku, kardiovaskulárne problémy, či krvný tlak.

