Zdroj: www.pixabay.com Chcete vedieť výšku vášho 13. dôchodku? TÝMTO spôsobom sa to dozviete HNEĎ! Kto má naň právo a v akej výške je či bude? Túto otázku si kladú mnohí Slováci. Vďaka tejto kalkulačke si to môžete zistiť aj vy! 5. november 2021 han Rôzne

5. november 2021 han Rôzne Chcete vedieť výšku vášho 13. dôchodku? TÝMTO spôsobom sa to dozviete HNEĎ! Kto má naň právo a v akej výške je či bude? Túto otázku si kladú mnohí Slováci. Vďaka tejto kalkulačke si to môžete zistiť aj vy!

Pýtate sa ako na to? Je to úplne jednoduché a zistíte to v priebehu niekoľkých sekúnd.

Sociálna poisťovňa (SP) začala vyplácať 13. dôchodky. Nárok naň majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberatelia všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských. Spolu 13. dôchodok dostane približne 1 418 000 dôc­hodcov.

„Sociálna poisťovňa automaticky posúdi nárok na 13. dôchodok, určí jeho výšku a vyplatí ho v novembrovom termíne, v ktorom dôchodca dostáva pravidelný mesačný dôchodok. O 13. dôchodok teda nie je potrebné žiadať,“ poznamenala hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková.

Najviac 300 eur

Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 predstavuje 300 eur. Dostanú ju tí poberatelia, ktorých dôchodok mesačne nepresahuje 218,06 eura. Príjemcom, ktorí majú dôchodok v rozpätí od 218,07 eura do 912,50 eura mesačne, sa bude 13. dôchodok znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eura. „Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia dôchodkov, ktorí poberajú dôchodok v sume vyššej ako 912,50 eur mesačne,“ vyčíslila Dvoráková.

Na zistenie presnej sumy 13. dôchodku navštívte tento ODKAZ.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR