Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian CHCÚ predčasné voľby! Chystajú sa nezaradení poslanci Taraba a Kuffovci do Sme rodina? Nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa (z mimoparlamentnej strany Život-NS) sa v tomto volebnom období nechystajú vstúpiť do klubu Sme rodina. 26. júl 2022 han Politika

26. júl 2022 han Politika CHCÚ predčasné voľby! Chystajú sa nezaradení poslanci Taraba a Kuffovci do Sme rodina? Nezaradení poslanci Tomáš Taraba, Štefan Kuffa a Filip Kuffa (z mimoparlamentnej strany Život-NS) sa v tomto volebnom období nechystajú vstúpiť do klubu Sme rodina.

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian

So šéfom parlamentu Borisom Kollárom sú ochotní rokovať o podpore konkrétnym zákonom, ale diskusie o vstupe do klubu nevedú.

Pre TASR to povedal Taraba s tým, že ak by koalícia v parlamente stratila väčšinu, on a jeho kolegovia budú trvať na rokovaní o dohode na termíne predčasných volieb. Na skrátenie volebného obdobia treba aspoň 90 hlasov.

„Dve veci v prípade krízy bude treba v septembri vyriešiť. Po prvé, dohodnúť sa na termíne predčasných volieb, a následne je potrebné sa dohodnúť, ako sa bude do volieb vládnuť. Za nás môžem povedať, že koncept úradníckej vlády z princípu odmietame,“ uviedol pre TASR Taraba.

Čo budú robiť?

Pokiaľ by sa v parlamente následne našlo 90 hlasov na vyhlásenie predčasných volieb, Taraba a Kuffovci budú konštruktívne pristupovať k zákonom, ktoré budú potrebné, aby na Slovensku nebolo bezvládie. „Či už pôjde o sociálne zákony, na ktoré ľudia čakajú, a podobne,“ doplnil.

Boris Kollár nedávno uviedol, že klub Sme rodina bude od septembra fungovať v Národnej rade SR s 20 poslancami. Spomínal mená nezaradených poslancov Romany Tabák, Jána Krošláka a Jozefa Šimka. Neskôr Kollár pre televíziu Markíza povedal, že klub Sme rodina by mohol mať až šesť nových poslancov, nie iba troch.

Denník Postoj píše, že ponuku do klubu Sme rodina dostala nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková, ale aj nezaradený Martin Čepček. Denník spomína aj exministra pôdohospodárstva Jána Mičovského, ktorý však tvrdí, ponuku nedostal a aj keby prišla, odmietol by ju.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR