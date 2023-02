Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Chodili by ste s o 15 rokov mladšou? NEČAKANÉ odpovede mužov na túto otázku Muži vo veku 35+, chodili by ste s dvadsiatkou? Otázka, pri ktorej by ste očakávali, že sa páni začnú vyťahovať jeden pred druhým. Opak je však pravdou. 25. február 2023 TOS Magazín Lifestyle

25. február 2023 TOS Magazín Lifestyle Chodili by ste s o 15 rokov mladšou? NEČAKANÉ odpovede mužov na túto otázku Muži vo veku 35+, chodili by ste s dvadsiatkou? Otázka, pri ktorej by ste očakávali, že sa páni začnú vyťahovať jeden pred druhým. Opak je však pravdou.

Túto otázku položil užívateľ diskusného fóra Reddit, na ktorom sa stretávajú ľudia z rôznych kútov sveta. A väčšina odpovedí pravdepodobne poteší všetky ženy, ktoré v sebe pestujú obavy z toho, že raz ich láska opustí kvôli oveľa mladšej.

„Mám 33 a nedávno som sa rozišiel s 24-ročnou. Bola skvelá, zábavná a záleží mi na nej. No nechcel som u nej hľadať podporu, neotváral som sa jej. Nebolo by podľa mňa dobré sa jej zverovať, zaťažovať ju, veď má len 24… Ja som sa však preto cítil vo vzťahu osamelý. Potrebujem niekoho, o koho sa tiež môžem oprieť,“ vysvetlil svoju skúsenosť jeden z komentujúcich.

„Nie. Predstavte si, aké by to bolo trápne, keby na mňa čakala celú noc pred barom,“ pobavil diskutujúcich zjavne Američan, keďže za veľkou mlákou je vstup do barov a na diskotéky povolený od 21.

„Mám 45. Moje najstaršie dieťa má 25. Nemôžem randiť s ľuďmi vo veku mojich detí,“ logicky argumentuje ďalší.

„Chodil som s 20-ročnou, keď som mal 30. Nepoznal som jej vek, keď som ju pozval na rande, ale vyzerala tak na 25. Spočiatku sa mi vekový rozdiel nezdal veľký, ale časom sa zväčšoval. Milé dievča, bola s ňou zábava. 35 a 20 by bolo úplne šialené,“ zhodnotil svoju skúsenosť ďalší.

„Moja žena by mi to nedovolila,“ znie iná odpoveď poňatá s dávkou humoru.

„Že túto tému založil DiCaprio?“ pýta sa užívateľ narážajúc na známeho herca, spájaného s mladými priateľkami. Má 48 a najnovšie ho novinári prichytili s 19-kou.

„Mám 32 a pokúšať sa o konverzáciu s niekým, kto má skoro 20 rokov, je nemožné. Veď aj moja 17-ročná sestra a ja akoby sme žili na rôznych planétach.“ V podobnom duchu ako táto sa nesú aj ďalšie odpovede a nie je ich málo. Za pár dní nazbierala diskusia tisíce reakcií.

A čo vy? Ste muž 35+ a dočítali ste práve tento článok? Aká by bola vaša odpoveď?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk