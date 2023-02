Zdroj: Instagram.com/milan_bezmapy Obľúbený Slovák šokoval FOTKOU na sociálnej sieti: Cestovateľ je na nej NAHÝ! Milana Bez Mapy si obľúbili Slováci i Česi, a to pre jeho cestovateľské tipy. No teraz prekvapil a zhodil oblečenie. Výsledok? Jediná fotka rozdelila ľudí na dve strany. 13. február 2023 Magazín

13. február 2023 Magazín Obľúbený Slovák šokoval FOTKOU na sociálnej sieti: Cestovateľ je na nej NAHÝ! Milana Bez Mapy si obľúbili Slováci i Česi, a to pre jeho cestovateľské tipy. No teraz prekvapil a zhodil oblečenie. Výsledok? Jediná fotka rozdelila ľudí na dve strany.

Milan Bardún, známy aj ako Milan Bez Mapy, je mladý Slovák, ktorého sledujú na sociálnych sieťach nadšenci cestovania a zážitkov. Nedávno však svojou jedinou fotkou vyvolal veľké množstvo emócií. Fotku nájdete na konci článku.

Všetky oči na…

Jeden z najznámejších blogerov na Slovensku a influencer sa totiž nechal pred objektívom zvečniť tak, ako prišiel na tento svet, a túto momentu ukázal fanúšikom na Instagrame s popisom: „Letiskový hotel je pre mňa nová vec. Chile je najdlhšia krajina sveta a medzi letmi zo severu z púšte na juh k ľadovcom mám 12 hodín. Dlho na to, aby som počkal na letisku, no krátko, aby som išiel do centra. Rozhodol som sa prespať v letiskovom hoteli, kde z postele vidím rovno na terminál. Skúsili ste už? Za mňa top.“

Začalo to krásnou figúrou…

„Krásna figúra. Vybavil sa mi film Terminál s Tomom Hanksom,“ pochválila jeho príspevok istá Slovenka. „Myslím si, že text až tak nezaujal, ako tá holá riťka,“ napísala mu ďalšia. A tomuto efektu podľahla aj Zuzana: „Popis ma ani nezaujíma. Perfektné mužské telo.“

Fotka a text je o inom

No veľké množstvo Slovákov nepochopilo spojenie fotky a textu. „Fotka a text spolu vôbec nejdú spolu… k holej riti iný text, respektíve k textu iná fotka. Nemám absolútne nič proti zadkom, ale odfotiť sa takto a potom v texte písať seriózne,“ odkázala mu Livuschka. Milan Bardún zareagoval a opýtal sa jej, kedy bol jeho profil seriózny.

Fotka k textu nezabodovala ani u niektorých mužov. „Nepotrebujem fotky nahého chlapa na tak skvelej cestovateľskej stránke,“ opísal svoje dojmy Zdenek z Čiech. „Veľmi rád predvádzate so svojím telom. Dosť priehľadné,“ doplnila ho Vlasta.

Hateri a sedliaci?

Našli sa aj takí, ktorí nerozumejú negatívnym reakciám. „To je jednoducho krása, nechápem to pohoršenie. Ľudská nahota je úplne prirodzená, puritáni tu revú, a áno je to ich problém,“ odkázala im Češka.

To isté si myslí aj Stanislava: „Je to až neskutočné, ako všetci hateri moralizujú a cítia sa dotknutí fotkou pekného chlapského pozadia. Všetkým homofóbnym frustrovaným sedliakom prajem pekný večer. A tebe, Milan bez mapy, sweet kisses and safe travels.“

Zdroj: Dnes24.sk