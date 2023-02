Zdroj: Instagram.com/igor_matovic_olano Neuveriteľné, na čo má Matovič s CHUDÁKOM MUCKOM v práci čas: Internet zaplavil „laškovaním“ Internet sa dnes opäť dobre zabával. Aj keď ide skôr o smiech cez slzy sprevádzaný veľkým údivom nad vyjadrovaním bývalého ministra financií. 15. február 2023 Správy Zo Slovenska

Všetko sa začalo dnes (15. 2.) dopoludnia nevinnou vetou na sociálnej sieti z dielne populárneho Zomri „Kašlem ja dáke memečka robiť, odvolím, dostanem 500 eur a som za vodou“. Ich status bol reakciou na Matovičom sľubované 500-eurové odmeny za účasť v predčasných parlamentných voľbách.

Mucko, nehraj sa na chudáka

Reakcia Igora Matoviča na túto nevinnú a možno ani nie príliš vtipnú vetu nenechala na seba dlho čakať.

„Mucko, nehraj sa na chudáka, za propagandu, čo súkaš, berieš o pár núl navyše. A že ťa trápi, že prídu voliť aj tí, čo si nedokázal zmanipulovať, to je prirodzené, nerieš,“ odpovedal pár hodín potom Igor Matovič.

Život je krásny

Zástupca Zomri, zjavne potešený dôverným oslovením, skonštatoval „Igor Matovic – bývalý premiér a minister financií ma volá Mucko. Život je krásny,“ napísal na sociálnu sieť a pridal ikonku červeného srdiečka.

Na to sa zas ozval Igor Matovič: „Zomri, Kamko, prepáč, ale si niekedy taký sladučký, že mi to tak trošku ubehlo …ak sa Ťa to dotklo, povedz, ako Ťa mám z lásky oslovovať,“ napísal bývalý minister financií.

Matovič stíha všetko

Ľudia okamžite reagovali, mnohí z nich napísali slová, ktoré by sa dali zhrnúť do Patrikovho statusu „Prejav hodný politika, vskutku,“ napísal pod Matovičove slová.

„Ja normálne neverím, že niekto v takej funkcii môže mať čas na toto. Musí tam mať nejakého robota …“ napísal František, ktorému rozum zastal nad tým, čo stíha Matovič riešiť popri práci. Jeho status si okamžite vyslúžil stovky lajkov, čo svedčí o tom, že sa s ním množstvo ľudí stotožňuje.

