9. august 2021 han Futbal Chystá sa najväčší PRESTUP za posledné roky: Do Trnavy má namierené Škrtel! Jeden z najlepších futbalistov Slovenska by sa mal stať hráčom Spartaka Trnava. Bývalý kapitán národného tímu Martin Škrtel má uzavrieť zmluvu na jeden rok.

O prestupovej bombe informoval denník Nový Čas, ktorému to potvrdil hráčov agent Karol Csontó.

Uznávaný agent počas víkend dotiahol do konca prestup Juraja Kucku z talianskej Parmy do anglického klubu Watford. A práve Škrtel poblahoželal Kuckovi k prestupu a dodal, že teraz je čas na neho. To znamenalo, že skúsený obranca tiež bude čoskoro mať nový klub. Otázkou zostávalo, kde to bude?

Chce do Trnavy

„Nie je to žiadne tajomstvo a Martin sa sám tým netají. Chce hrať za Trnavu, už dolaďujeme iba detaily, takže myslím si, že v priebehu tohto týždňa by sa všetko malo papierovo dotiahnuť a kontrakt podpísať,“ povedal Karol Csontó zo spoločnosti Stars&Friends Novému Času. Dokonca aj prezradil dĺžku zmluvy.

„Pôjde o zmluvu na jednu sezónu,“ poznamenal Csontó.

Opora zadných radov slovenskej reprezentácie sa tak vráti domov po sedemnástich rokoch. Vtedy začínal s kariérou v Trenčíne a následne sa 36-ročný futbalista predstavil v takých tímoch ako Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul.

