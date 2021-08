Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenie najviac potrápi zdravie? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. - 15. augusta? 9. august 2021 Magazín

9. august 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenie najviac potrápi zdravie? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. - 15. augusta?

Baran

Tento týždeň budete na pracovisku napätí ako struna, preto by ste mali mať o to viac pod kontrolou vaše emócie, aby ste pri rokovaniach s obchodnými partnermi nejednali zbrklo alebo impulzívne. Mohli by ste tak pokaziť veľa vecí. Do toho všetkého sa ešte aj doma nedokážete vyhnúť prudkým hádkam s vašimi partnermi. Našťastie sa vám už vo štvrtok všetko darí dať do poriadku, vysvetlíte si všetko a udobríte sa.

Býk

V prvej polovici tohto pracovného týždňa ste bez nálady a vy ani neviete prečo. Ale to vám nebude prekážkou v tom, aby ste dosahovali iba výborné výsledky, ktoré budú náležite ocenené slušnou finančnou odmenou. V partnerskom spolužití očakávajte v utorok a v stredu menšie nedorozumenia, ale počas víkendu, hlavne v nedeľu, si všetko spoločne s vašimi polovičkami vynahradíte.

Blíženci

Ste znamenie, ktoré dokáže pracovať na viacerých projektoch naraz a na každom so stopercentnou úspešnosťou, preto sa vám občas stáva, že máte pocit, že máte málo práce a nič neprodukujete. Takto sa budete cítiť v tieto dni, ale to sú len vaše pocity. Realita je iná. Máte výborné výsledky a aj finančne ste na tom viac ako uspokojivo. V súkromí z vás vyžaruje silný sexepíl a charizma, takže máte pred sebou veľmi príjemné a vzrušujúce zážitky. Ale nezabúdajte, že všetko s mierou. Neprežeňte to, aby ste niečo nemuseli ľutovať.

Rak

V utorok vás v zamestnaní čaká nesmierne náročný, ťažký a stresujúci deň, preto v tomto čas radšej spomaľte, aby ste sa nedopustili nejakej fatálnej chyby. Naopak vo štvrtok by ste mali všetky vaše schopnosti a talent využiť maximálne ako dokážete, pretože sa vám bude dariť všetko, na čo len siahnete. V partnerskom a rodinnom spolužití je možné, že v utorok a v stredu sa budete trochu naťahovať o to, kto má pravdu, ale inak máte pred sebou príjemné a pokojné dni.

Lev

Máte pred sebou ďalší pracovne nesmierne úspešný týždeň plný priaznivých zmien, ktoré vám prinášajú aj super finančné zisky. Tieto príjemné veci sa týkajú aj vás, ktorí pracujete v súkromnom sektore. Podobne sa vám bude dariť aj v osobnom živote, či v partnerskom a rodinnom spolužití. Síce v utorok a v stredu sa trochu zamračí nad vašimi hlavami, ale ako sa rýchlo zamračí, tak sa aj rýchlo vyjasní.

Panna

Ste najpracovitejšie znamenie celého zverokruhu a preto môžete mať občas pocit, že nie ste náležite v tejto oblasti využití. Tento pocit máte práve počas týchto dní, ale to je len váš subjektívny uhol pohľadu. Reálne máte výborné výsledky, ktoré vám produkujú aj dobré zisky. V osobnom živote z vás vyžaruje charizma a aj veľká dávka sexepílu, takže ani v tejto oblasti vášho života sa v tomto týždni nebudete nudiť.

Váhy

Od pondelka až do stredy vám bude chýbať dobrá nálada, čo ani vy sami sebe nebudete vedieť vysvetliť prečo, lebo v zamestnaní sa vám darí veľmi dobre a ani z finančného hľadiska sa nemáte na čo sťažovať. V utorok a v stredu medzi vami a vašimi partnermi očakávajte menšie nedorozumenia a nepríjemné výmeny názorov, ale všetko sa vám podarí dať do poriadku počas víkendu. Zvlášť v nedeľu si to spoločne budete doslova užívať.

Škorpión

Tento pracovný týždeň nebude síce tak úspešní ako ten predošlý, ale ani teraz sa nebudete mať dôvod na niečo sťažovať, pretože sa vám darí vo všetkom čo robíte. Akurát by ste prijali aj viac roboty ako máte. Počas týchto dní budete v oblasti lásky a citov prežívať doslova nirvánu, či už ste v dlhodobých vzťahoch, alebo len v ich úplnom začiatku. Prežívate tieto úžasné chvíle každou bunkou vášho tela.

Strelec

Je pravdepodobné, že s v priebehu týchto dní nebudete na pracovisku cítiť dobre a komfortne. Dosť možné, že to je príčina vášho zhoršeného zdravotného stavu, ale napriek tejto nepríjemnosti sa vám darí úspešne zvládať všetky vaše povinnosti. Zverte sa do rúk vašich partnerov, ktorí sa už v pondelok postarajú o to, aby ste nerušene mohli odpočívať a relaxovať. A počúvajte ich rady, lebo ak nie, v piatok sa nevyhnete ich hnevu. Cez víkend už budete úplne v poriadku.

Kozorožec

Po malej chvíľke pokoja sa v tomto týždni opäť budete musieť v zamestnaní potýkať s nepríjemnosťami a problémami, ale tentokrát ste na všetko pripravení, takže ich všetky úspešne zvládnete alebo odstránite. A ani v oblasti lásky to nemáte dvakrát ružové. Veľmi sa trápite, pretože máte pocit, že vaši partneri k vám nie sú úprimní. Snažte sa zachovať si vnútorný pokoj. Všetko zlé raz pominie.

Vodnár

Máte pred sebou jeden z ďalších pracovne vydarených a úspešných týždňov, kedy každú vec, do ktorej sa pustíte, dokážete premeniť na zlato. Rovnako tak sa bude dariť aj vám, ktorí podnikáte. Vo vašom osobnom živote sa nebude diať nič, čo by vám malo nejako významne pokaziť náladu, alebo vás nejako inak negatívne prekvapiť či zaskočiť. V pondelok menšia hádka s partnerom a cez víkend veľa spoločnej romantiky.

Ryby

Ste nesvoji, nervózni, bez nálady a máte na to oprávnené dôvody. Vo vašom zamestnaní sa totiž už istý čas necítite spokojní, pretože vás vaši nadriadení nevedia adekvátne oceniť za vaše dosahované výsledky. Ešteže v osobnom živote to máte úplne obrátene ako v práci. Vaši partneri vás zahŕňajú svojou pozornosťou, nehou a túžbou. No je tu možnosť, že si to všetko ani neuvedomujete alebo nedokážete vychutnať, pretože máte hlavu plnú negatívnych myšlienok.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk