30. jún 2021

Chystáte sa do Španielska? Pozor na to, kde si zložíte rúško! Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy, a to aj v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje.

Či už letíte alebo sa plavíte loďou, nezabudnite mať so sebou sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko. Potrebuje ho každý člen skupiny, aj deti. Vypĺňa sa spravidla 48 hodín pred odletom (keďže sa uvádza aj číslo sedadla v lietadle a pod.).

Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilu – SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste. Informácie, ktoré uvediete, musia byť pravdivé.

,,Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia okrem kontroly dokumentácie merajú teplotu pomocou termovíznych kamier (nemá byť vyššia ako 37,5 °C) a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich," upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Odopretý vstup

Niektoré letecké spoločnosti od cestujúcich na vstup na palubu vyžadujú testy, a to aj v prípade, že to na vstup do Španielska od občanov SR aktuálne krajina nevyžaduje. Taktiež je možné, že chcú test alebo potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia niektoré ubytovacie zariadenia (napr. licencované zariadenia na Kanárskych ostrovoch), preto sa treba vopred informovať priamo v zariadení alebo prostredníctvom cestovnej kancelárie.

Pri ceste zo/do Španielska si tiež vopred zistite aj podmienky v krajine, cez ktorú tranzitujete (ide predovšetkým o vstup zo štátov ako je India, Brazília, Južná Afrika, Portugalsko alebo tranzit cez Francúzsko, Holandsko, Nemecko a pod.).

„V niektorých prípadoch môže byť vstup odopretý, príp. je podmienkou predložiť PCR test alebo exaktne preukázať tranzit – napr. lístkom na vlak, letenkou na nadväzujúci let a pod.,“ apeluje rezort zahraničných vecí. Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia (Kanárske ostrovy alebo Baleárske ostrovy).

Spoznávanie s rúškom

V Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška v interiéri, v prostriedkoch leteckej, námornej, autobusovej alebo železničnej dopravy, vrátane nástupíšť a staníc pre cestujúcich. Nedodržiavanie môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie dezinfekcie.

Povinnosť nosiť rúška neplatí v exteriéri v prípade, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 metra.

Pre občanov SR, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky nie je po príchode vyžadovaná karanténa.

Pri vstupe do krajiny potrebujú mať vyplnený sanitárny formulár – potrebný aj pri tranzite cez Španielsko.

Povinnosť pre deti nad 6 rokov nosiť rúška, okrem exteriéru, ak je zachovaná bezpečná vzdialenosť 1,5 metra.

Cestovný semafor Slovenskej republiky: Španielsko je zaradené medzi zelené krajiny.

Zdroj: Dnes24.sk